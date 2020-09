Bondscoach Rik Verbrugghe fier op Belgische ploeg, maar: “Final touch ontbreekt” Redactie

27 september 2020

17u26 1 WK Wielrennen België verlaat Imola met twee medailles. Na zilver in de tijdrit, moest Wout van Aert ook in de wegrit genoegen nemen met de tweede plaats. Desondanks was bondscoach Rik Verbrugghe trots na het WK. “Het WK is uiteindelijk wel geslaagd, als je ziet hoe we gereden hebben als ploeg.”



Bondscoach Rik Verbrugghe zat met gemengde gevoelens na het WK. “De eerste reactie is natuurlijk ontgoocheling, want de tweede plaats smaakt altijd zuur. Eerst in de tijdrit na Ganna, nu na Alaphilippe. Twee keer wint de sterkste”, was Verbrugghe eerlijk. “Op het moment dat Alaphilippe gaat, kan Wout net niet mee. Het was op het steilste stuk van het parcours. Alaphilippe haalt daar meer watts per kilogram, dat maakt vandaag het verschil.”

De Belgische ploeg toonde zich een sterk geheel, zag ook de bondscoach. “Iedereen wilde Van Aert wereldkampioen laten worden. Ze hebben goed gereden, ook Van Avermaet heeft zich leeg gereden voor Van Aert. De tactiek lag goed vast.” De Belgen namen de koers in handen op twee ronden van het einde. Was dat de goede strategie? “We wouden vermijden dat er veel aanvallen kwamen en de controle in handen houden.”

Conclusie: de Belgen hebben een goede wedstrijd gereden en kopman was op de afspraak, maar één renner was iets beter. “Ik ben fier op de jongens, maar de ‘final touch' ontbreekt. Het WK is uiteindelijk wel geslaagd, als je ziet hoe we gereden hebben als ploeg. Er mist iets, maar dat is ook het mooie van de sport.”

