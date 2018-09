Bondscoach De Weert gematigd optimistisch, maar ook ambities met WK-selectie: "We kunnen verrassen" JDK

11 september 2018

07u06 0 WK Wielrennen 'Realistisch optimistisch en toch ook ambitieus.' Zo benadert bondscoach Kevin De Weert met zijn Belgisch achttal het zware weg-WK in Innsbruck van eind september. Maar favoriet is ons land niet.

Luchtkastelen werden er niet gebouwd aan de Globelaan 49 in Vorst. De Weert toonde zich, trouw aan de aard van het beestje, een meester in bescheidenheid en getemperde verwachtingen. Daar zit ook het Oostenrijkse parcours voor veel tussen. "Haal die verschrikkelijke Gramartboden (2,8 kilometer aan gemiddeld 11,5 procent, met een piek tot 25 procent, JDK) er in de slotronde uit en klassieke hoogvliegers als Sagan en Van Avermaet hebben altijd kans op scoren. De zeven andere beklimmingen naar Igls (7,9 kilometer aan gemiddeld 5,7 procent, JDK) zijn lopers: repetitief lastig, maar zeker niet onoverkomelijk. Die laatste helling lijkt dat, op papier althans, wel."

Je hebt 28% van dit artikel gelezen

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN