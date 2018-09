Bjorg Lambrecht baalt ondanks zilver na sterk WK: "Ik verlies goud in de afdaling"



DMM

28 september 2018

18u41

Bron: Belga 0 WK Wielrennen "Ik ben toch wel een beetje teleurgesteld met die zilveren medaille", aldus Bjorg Lambrecht na afloop van de wegrit van het WK wielrennen voor beloften in Innsbrück. "Vooraf teken je voor een medaille, maar als je goud dan verliest in de afdaling is dat een beetje jammer."

Felicitaties, maar ook een aai over de bol waren voor Lambrecht na de finish van teammanager Marc Sergeant en Herman Frison. De renner uit Knesselare was wellicht de sterkste man bergop, maar verloor het goud in de afdaling. "Ik ken Hirschi, ik weet dat hij enorm goed kan dalen. Vorig jaar nog in de Ronde van de Toekomst toonde hij dat verschillende keren en ook dit jaar nog in enkele wedstrijden. Dus ik wilde hem er graag afrijden bergop op dat laatste knikje, maar dat lukte me gewoon niet."

"Ik wilde me voortdurend als derde man positioneren en dan aanvallen, maar hij had door wat ik van plan was en gaf me geen ruimte. Dan heb ik wel even gevloekt, want zijn kopbeurten duurden twee seconden. Ik wist gewoon dat hij ging versnellen in die afdaling. Ik probeerde wel een paar keer om te versnellen, maar ik was net niet sterk genoeg om hem en die Fin er af te rijden. Dan kwam die afdaling en neemt hij die ene bocht echt scherp. Ik denk gewoon iets te veel na in de afdalingen en neem minder risico's dan hem. Dat is het verschil."

Nochtans had het anders kunnen lopen, want Lambrecht kreeg halfweg koers last van zijn maag. "Verdoeme", dacht hij. "Maar ik had een voorgevoel vanmorgen en had een Motilium bij mij. Daarna ging het beter en voelde ik de kracht weer terugkomen in de voorlaatste ronde."

Lambrecht toonde zich bergop bijzonder sterk, misschien wel de sterkste op dit WK, maar raakte niet weg. "Inderdaad, dat is ambetant. Maar goed, de andere twee waren ook niet slecht, want ik raakte ze niet kwijt. Dus dan moet je gewoon toegeven dat je niet sterk genoeg was om ze uit het wiel te krijgen. Op het eind was het vat ook af om Hirschi nog terug te nemen. Hij blijft ook na die afdaling nog voorop, dan ben je echt wel sterk. Ik ben vicewereldkampioen. Vandaag kan ik daar niet echt mee leven, misschien volgende week wel, maar nu nog niet.

"Ik denk dat we een enorm goed WK rijden met de Belgische ploeg. Steff, Victor en Brent leveren echt goed werk. Kenny voelde zich niet al te best, maar dat kan gebeuren. Steff heeft zich echt opgeofferd voor mij en verzette bergen werk. Chapeau daarvoor, die medaille is ook het resultaat van teamwerk. Vorig jaar was ik de laatste ronde 'piepedood' omdat ik daarvoor al te veel 'a bloc' had aangevallen. Nu heb ik iets beter gedoseerd en had ik op het eind nog meer over. Zilver is zeker niet slecht, maar je wint natuurlijk liever goud."