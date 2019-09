Benoot: “Ontgoocheld, maar ik respecteer de beslissing” Redactie

16 september 2019

15u12

Bron: Belga 0 WK wielrennen Tiesj Benoot greep naast een selectie voor het WK. “Ik ben ontgoocheld, maar niet rancuneus”, zei hij. “Je moet de beslissing van de bondscoach respecteren, al was ik er natuurlijk wel graag bij geweest.”

De renner van (nu nog) Lotto Soudal mag niet mee naar Yorkshire en staat zelfs niet op de reservelijst. “Ook ik voelde de bui wel hangen”, reageerde hij. “Ik ben ontgoocheld, maar ik voelde het wel dat ik er niet bij zou zijn. Toen ik zag welke namen er nog allemaal in aanmerking kwamen voor de laatste twee plaatsen, dan wist ik dat het moeilijk zou worden. Of die beslissing om mij niet mee te nemen terecht is of niet, daar ga ik me niet over uitspreken, iedereen heeft zijn eigen mening en ik respecteer die van de bondscoach. Er waren veel kandidaten, zeker op dat parcours. Er zijn nu Belgische renners die moeten thuis blijven die in elk ander land wel naar Yorkshire hadden gemogen. Dat is een luxesituatie voor de bondscoach, elke niet-geselecteerde renner zal ontgoocheld zijn, maar ik overleef dit wel (lacht).”

“Ik heb mijn best gedaan, win een rit in de Ronde van Denemarken, werd tweede in Plouay en koerste ook sterk vorige week in de Tour of Britain. Ik heb bij Rik aangegeven dat ik me goed voelde en dat ik zijn orders tijdens de koers zou respecteren. Uiteindelijk word ik niet geselecteerd en dan moet je je daar als renner bij neerleggen.”