Belgische vrouwen staan in WK-wegrit voor loodzware taak, Nederland topfavoriet

26 september 2020

08u28

Bron: Belga 0 WK wielrennen Vandaag staat op het WK wielrennen in het Italiaanse Imola de wegrit bij de vrouwen op de agenda. De Nederlandse vrouwen zijn voor de koers van 143 kilometer andermaal torenhoog favoriet, al staan er vraagtekens achter het vormpeil van titelverdedigster Annemiek van Vleuten, die ondanks een breuk in haar linkerpols toch start. De Belgen zijn op papier kansloos maar hopen op Italiaanse bodem te verrassen.

Nederland domineerde de voorbije drie jaren de wegrit, met achtereenvolgens wereldtitels voor Chantal Blaak, Anna van der Breggen en Van Vleuten. De 37-jarige Van Vleuten liep een week geleden bij een val in de Italiaanse rittenkoers Giro Rosa een breuk in haar linkerpols op, waardoor haar WK-deelname plots erg onzeker werd. Maar de Nederlandse herstelde snel en zal met een brace, om haar geopereerde gebroken pols te beschermen, de wedstrijd toch rijden. Van der Breggen deed in Imola al het nodige vertrouwen op met winst in de tijdrit.

Valerie Demey, Mieke Docx, Lone Meertens, Jesse Vandenbulcke, Ann-Sophie Duyck en Fien Van Eynde verdedigen de Belgische kleuren. Zij maken op papier weinig kans, maar kunnen zonder druk koersen en zijn erop gebrand de concurrentie het leven zuur te maken. Lotte Kopecky en Jolien D'hoore, afgelopen week op het BK in Anzegem nog de nationale nummer 1 en 2, ontbreken in Italië. De mannen werken zondag hun wegrit op het WK af.

