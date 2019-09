België negende in allereerste WK Mixed Relay, Nederland pakt goud GVS

22 september 2019

16u42 6 WK wielrennen Op de allereerste editie van het WK Mixed Relay behaalde België een negende plek op elf deelnemers. De wereldtitel werd op een nat parcours in Harrogate weggekaapt door Nederland, dat zich eerder dit jaar ook al kroonde tot Europees kampioen. Duitsland en Groot-Brittannië mochten mee op het podium.

Het wereldkampioenschap wielrennen schoot vandaag in gang met het allereerste WK Mixed Relay. Tien landen en een UCI-selectie legden om de beurt twee identieke ronden van 13,8 kilometer af. Elke selectie bestond uit drie heren en evenveel dames. Het eerste toertje namen de mannen voor hun rekening, halfweg namen de drie dames over. De gloednieuwe discipline staat nog in haar kinderschoenen - de absolute top in het tijdrijden kon niet worden warmgemaakt - en was de opvolger van de ploegentijdrit.

In een regenachtig Harrogate bolde België met Jan Bakelants, Frederik Frison en Senne Leysen als derde land van het kletsnatte startpodium. Frison, die de voorbije dagen met maagproblemen kampte en nog niet helemaal hersteld leek, moest zijn twee collega’s al snel laten rijden. Halfweg namen Sofie De Vuyst, Valerie Demey en Julie Van de Velde de Belgische fakkel over. De chrono na 27,6 kilometer: 41'00"33. Een plekje op de hot seat was hun beloning, althans voor even. Groot-Brittannië knabbelde niet veel later 1 minuut en 41 seconden van de tijd af. Een sterke tijd.

Slovenië, Zwitserland - dat het niet slecht deed maar een dame tegen de nadarhekken zag belanden, Frankrijk en Denemarken. Allen beten ze hun tanden stuk op de chrono. Dus was het wachten op het laatste drieluik: Italië, Duitsland en Nederland, de Europese kampioen. Italië kwam in eerste instantie vier tellen te kort, maar Duitsland sloeg de Britse droom wel aan diggelen. Zij doken een halve minuut onder de tijd van Groot-Brittannië. Maar dan kwam Nederland. Tegen Koen Bouwman, Bauke Mollema, Jos van Emden, Lucinda Brand, Riejanne Markus en Amy Pieters was geen kruid gewassen. Met veel overschot veroverden zij goud.