Belgen klaar voor WK in Imola, Van Avermaet: “Strade Bianche benadert parcours het best” Redactie

24 september 2020

20u20 0 WK Wielrennen Komende zondag staan de Belgen in Imola aan de start van het WK met misschien wel dé topfavoriet in de rangen: Wout van Aert. De alleskunner van Jumbo-Visma is de kopman van een op papier sterke Belgische ploeg, met Greg Van Avermaet daar net onder. “Dat is ook terecht. Wout heeft volgens mij meer bewezen dan mij de laatste weken”, aldus de olympische kampioen.



Het is al anders geweest, maar Greg Van Avermaet staat dit jaar niet als kopman van de Belgen aan de start van het WK. Die eer is weggelegd voor Wout van Aert, dé man in vorm. “Dat is ook terecht, denk ik. Wout heeft volgens mij meer bewezen dan mij de laatste weken”, geeft Gouden Greg toe. “Dus is het niet meer dan normaal dat Wout de kopman van deze ploeg is en dat hij alle hulp krijgt die hij nodig heeft. Ik ben bereid hem die te geven, maar ik kan nog altijd de druk wat weghouden bij Wout. Ik heb zeker nog mijn waarde in deze ploeg.”

Hoe moeten we het WK-parcours in Imola inschatten? “Het zal een heel lastige koers worden, een afvallingswedstrijd. Ik denk dat enkele mannen toch ook wel wat schrik zullen hebben van het parcours. Er zijn weer heel veel hoogtemeters, niet te onderschatten. Het zal lastig genoeg zijn voor de favorieten om het verschil te maken. De beste man zal winnen.” Van Avermaet vergelijkt het parcours met een opvallende koers. “Voor mij ligt het het dichtst bij de Strade Bianche, ook een wedstrijd met heel steile hellingen. Deze streek lijkt er een beetje op, natuurlijk zonder grindwegen. Het is een wedstrijd die zowel de mannen van de Ardennenklassiekers als die van de Vlaamse koersen moet liggen.”

Tim Wellens: “Wout niet al te veel druk opleggen”



Tiesj Benoot: “We hebben echt een goede ploeg voor dit parcours”



