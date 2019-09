Bakelants: “Het is geen mooi parcours, maar wel eentje voor de Belgen” MCA/GVS

22 september 2019

De Belgen behaalden op de openingsdiscipline op het WK wielrennen een negende plek op het fonkelnieuwe Mixed Relay. “Het was plezant, ik ben ervan genoten”, sprak Jan Bakelants. “Dit is een traject dat de Belgische ploeg zeker zal liggen, al is het geen mooi parcours. Er staat ook overal Mathieu van der Poel opgeschreven.”

