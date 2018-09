Alles gewonnen, en nu ook de wereldkampioene: "Het gaapte als een groot gat"



Marc Ghyselinck in Oostenrijk

29 september 2018

18u52

Bron: Eigen berichtgeving 0 WK Wielrennen Olympisch kampioen, twee keer winnares van de Giro Rosa, twee keer Luik-Bastenaken-Luik en vier keer de Waalse Pijl. Maar de wereldtitel ontbrak echt nog op het palmares van Anna van der Breggen. "Het gaapte als een groot gat", zei de Nederlandse. "Opluchting was het eerste wat ik voelde toen ik over de streep reed."

Dit wereldkampioenschap is er een van demonstraties. Remco Evenepoel demonstreerde bij de juniores. Anna van der Breggen demonstreerde bij de vrouwen. Haar voorsprong op de Australische Amanda Spratt bedroeg 3:42; de Italiaanse Tatiana Guderzo kwam op 5:26 over de streep. Met een gemiddelde snelheid van 37,33 km/u betekende dat, in afstand omgerekend, ruim twee en bijna drie en een halve kilometer voorsprong op de tweede en de derde. Dat zijn prehistorische verschillen.

Van der Breggen wilde deze eerste wereldtitel ten koste van alles. Haar hele seizoen heeft ze erop ingericht, zei ze. Ze dreef haar Boels-Dolmans team bijna tot wanhoop omdat ze de ene koers na de andere schrapte, en er een rennerstekort dreigde in de ploeg, alleen maar omdat Van der Breggen dat het beste vond voor haar WK-project.

Maar het loonde dus. "De wereldtitel was een doel. Dit was niet de makkelijkste periode uit mijn wielercarrière. Weten dat je goed moét zijn op een dag als deze. En dat je niet veel kansen krijgt als deze om wereldkampioen te worden."

Het was haar zesde WK, in 2015 behaald ze zilver, ze werd al vierde, vijfde en achtste, een keer 87ste ook, en nu gewonnen. Eindelijk, zei Van der Breggen. "Dit ontbrak echt. Dit was mijn laatste race van het seizoen. Nu ga ik vieren. En volgend jaar ga ik van die trui genieten."