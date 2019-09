Algemeen directeur Nederlandse wielerbond: “We zitten met een gebroken jongen” Bart Audoore in Yorkshire

27 september 2019

21u16 0 WK Wielrennen Thorwald Veneberg, de algemeen directeur van de Nederlandse wielerbond, reageerde inmiddels op de beslissing van de wedstrijdjury om Nils Eekhoff zijn wereldtitel af te pakken. Volgens Veneberg wilde de jury een signaal geven, maar de Nederlander vindt dat de beslissing dan sneller had moeten worden genomen.

“We zijn allemaal erg teleurgesteld. Dit is een koude douche”, zegt Veneberg. “De jury heeft een duidelijk signaal willen geven. In de reglementen staat dat je niet achter de wagen mag terugkeren na een val, dat is duidelijk. Maar als ze videobeelden willen gebruiken, hadden ze dat beter meteen kunnen doen. Nu zitten we met een gebroken jongen. Voor Nils is dit ontzettend zwaar, hij valt niet te troosten. Dit persoonlijke leed had voorkomen kunnen worden door tijdig te handelen. Het is raden waarom de jury zo lang gewacht heeft. Een klacht van een ander land? Dat kan zeker. Dat zou het nog moeilijker te verkroppen maken. Zo voelt het heel onsportief aan.”

“Wij gaan de beslissing niet aanvechten. Een rechtszaak zou geen goed signaal zijn. Wielrennen is een sport met regels en we zijn blij dat er een jury is om die regels te handhaven. Ze hebben deze beslissing niet genomen om een land of een renner te pesten. In het belang van het wielrennen is het nu belangrijk dat wij de jury steunen, ook al is dit erg pijnlijk. Het gebeurt heel vaak dat renners na een val terugkeren achter de auto. Ook vandaag is het verschillende keren gebeurd. Maar alleen Nils is eruit gepikt. Het voelt alsof hij als symbool gebruikt is. Maar het enige wat we kunnen doen, is slikken en doorgaan.”