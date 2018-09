Alaphilippe: "Niet bang om favoriet te zijn" Bart Audoore

29 september 2018

18u26 0 WK Wielrennen "Ongeduldig, gemotiveerd, nieuwsgierig, vol vertrouwen, in vorm": Julian Alaphilippe (26) is het allemaal. De topfavoriet geeft zijn concurrenten weinig hoop: hij is er helemaal klaar voor.

De kopman van de Fransen arriveerde pas donderdagavond in Oostenrijk. Vlak voordien had hij nog een filmpje van zijn laatste training op Instagram gepost: een spurtje bergop, recht op de trappers, aan 30 kilometer per uur en meer. Was het een laatste statement richting concurrentie? "Neen", lachte Alaphilippe, zijn petje achterstevoren op zijn hoofd. "Dit heeft niks te maken met het WK. Dat was een inspanning van 45 seconden op een helling die veel minder steil is. De slotklim zondag duurt tien keer zo lang."

Of de Gramartboden te vergelijken is met de Muur van Hoei? "Neen, het is veel erger." Een dubbele Muur van Hoei dan? "Neen, erger." Een dubbele Muur van Hoei en ook nog ietsje steiler. "Erger!"

En toch is Alaphilippe niet bang. Hij is de beste puncher van het hele pak, dat heeft hij dit seizoen bewezen. Dat zijn naam overal genoemd wordt, hoort erbij, vindt hij. "Ik ben niet bang om favoriet te zijn. Maar dat wil niet zeggen dat ik zomaar ga winnen. Er zijn nog tien kanshebbers: Valverde, Roglic, Martin, Nibali, ik sluit Sagan niet uit, Yates..." - welke Yates-broer kon hij niet precies zeggen: "Ik weet niet wie van de twee de Vuelta heeft gewonnen."

Alaphilippe lachte zelf hartelijk om zijn foutje. Het zegt alles over hoe hij toeleeft naar zondag: zelfzeker en ontspannen. Hij weet dat hem een unieke kans wacht. "De regenboogtrui dragen is een droom. Het zou een hoogtepunt zijn in mijn loopbaan, zelfs in mijn leven."

"Ik zal geen vrijheid krijgen, dat weet ik, maar ik heb een goeie voorbereiding gehad en ik voel me goed. En we zijn hier met een heel sterke ploeg."