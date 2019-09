Alaphilippe: “Ik voelde me nooit zo ontspannen voor een WK” Redactie

28 september 2019

13u57 0

Na een indrukwekkende Tour de France is Julian Alaphilippe klaar om op het WK nog een laatste keer te presteren. “Ik heb me nog nooit zo ontspannen gevoeld voor een wereldkampioenschap”, zegt de Fransman. “Vooral omdat mijn seizoen tot nu toe al ongelooflijk geweest is. Ik voel me bevrijd. Ik wil nu gewoon het maximum eruit halen, dat zou een bonus zijn. Maar het wordt een moeilijke koers.”