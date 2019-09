151: Nog nooit zo veel opgaves op een WK wielrennen Redactie

30 september 2019

07u39 0

Slechts 46 van de 197 renners haalden gisteren de finish in Harrogate. Een totaal van 151 opgaves op het WK dus, door de regen en de koude. Een nieuw record. Statistiekenbureau Gracenote verzamelde die cijfers sinds 1996. Onder meer uittredend kampioen Alejandro Valverde verliet onderkoeld de wedstrijd. In 2013 gaven 147 renners op in Firenze, eveneens door de gietende regen.