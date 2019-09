151: nog nooit zo veel opgaves op een WK - Leuven moet in 2021 flandrienparcours krijgen Redactie

30 september 2019

08u29 0

151 opgaves in Yorkshire

Slechts 46 van de 197 renners haalden gisteren de finish in Harrogate. Een totaal van 151 opgaves op het WK dus, door de regen en de koude. Een nieuw record. Statistiekenbureau Gracenote verzamelde die cijfers sinds 1996. Onder meer uittredend kampioen Alejandro Valverde verliet onderkoeld de wedstrijd. In 2013 gaven 147 renners op in Firenze, eveneens door de gietende regen.

WK-finish in Leuven aan de Ruelensvest

In 2021 is Leuven de aankomstplaats voor het WK wielrennen. De eindstreep zal tegenover sportcentrum Sportoase aan de Ruelensvest liggen. Dat bevestigde directeur sport van de stad Leuven Cindy Winters aan Radio 2 Vlaams-Brabant tijdens een werkbezoek in het Britse Yorkshire, waar afgelopen week de wereldkampioenschappen werden gehouden.

De rest van het parcours zal de volgende weken bekend gemaakt worden na een laatste inspectie door de Internationale Wielerunie UCI. De Vlaamse overheid wil een flandrienparcours met heuvels. Mogelijk zal de Druivenstreek mee in de lokale ronden zitten.

In 2020 wordt de regenboogstrijd in het Zwitserse Martigny gehouden. Daar wordt een parcours voor klimgeiten uitgetekend.

Meer over Leuven

sport

sportdiscipline

wielersport

Yorkshire

Ruelensvest

wereldkampioenschap

sportevenement