"Van Aert komt nu vanzelf bij de favorieten voor het WK. Hopelijk is hij er ook bij voor tijdrit”

03 september 2020

07u20 0 WK Wielrennen Er komt dan toch een WK wielrennen en het zal in Italië worden gereden. De keuze van de UCI viel op Imola in de regio Emilia-Romagna. Bondscoach Rik Verbrugghe ziet nu al kansen voor de Belgen. "En, nu die verlaat is, hoop ik dat Van Aert afzakt naar de WK-tijdrit." Net zoals Greg Van Avermaet zich in de handen wrijft. “Dit moet me beter liggen dan Martigny.”

Het WK vindt plaats van 24 tot 27 september. Belangrijk nieuws is dat de tijdrit bij de mannen niet op zondag 20, maar op vrijdag 25 september plaatsvindt. Dat maakt dat de kwaliteit van het deelnemersveld met een ruk omhoog kan. Zo kan Primoz Roglic deelnemen. Bij de Belgen rekent de bondscoach nu al op de aanwezigheid van Wout van Aert.

"Ik heb nog één plaats naast Evenepoel voor de olympische tijdrit in Tokio", zegt Verbrugghe. "Ik zou het mooi vinden mochten in Imola Victor Campenaerts en Wout van Aert onder elkaar kunnen uitmaken wie die plek verdient. Ik heb Wout nog niet gesproken. Die heeft nu wel andere dingen aan zijn hoofd."

Denk aan Ardennen

Het wegparcours gaat over negen grote ronden van 28,8 kilometer. Er moeten per ronde twee hellingen worden beklommen. Dat brengt het aantal hoogtemeters op net geen 5.000 meter. "Dat begint toch al een beetje op Martigny te lijken." Verbrugghe is van plan om snel naar Imola en Emilia-Romagna te reizen voor een verkenning. "Ik ken de streek. Ik ken alleen de details nog niet. Maar je kunt het misschien het best met de Ardennen vergelijken. Het is een lange wedstrijd. Verkennen zal belangrijk zijn."

"Voor Martigny hadden we eigenlijk maar één uitgesproken kanshebber aan Belgische kant. Dat was Evenepoel. Die zijn we nu kwijt. Maar met het nieuwe parcours lijken de kansen van de Belgen toch weer een stuk groter."

Nu komen de usual suspects als Greg Van Avermaet, Wout van Aert, Dylan Teuns, Oliver Naesen en Tim Wellens in beeld.

"Na wat Wout op Orcières-Merlette heeft gedaan, komt hij vanzelf bij de favorieten. Ik heb in de tweede Tourrit ook een erg goede Van Avermaet gezien. Die is er niet afgereden op de Col d'Eze. Zonder die uitval van Alaphilippe had Greg voor de zege en het geel kunnen sprinten."

Selectie op 14 september

Dylan Teuns liet al weten dat hij hoopte op La Planche des Belles Filles. Die waren ook kandidaat en Teuns won vorig jaar de Tourrit daar. Verbrugghe: "Ik denk dat Dylan in Imola ook aan zijn trekken komt als klimmer." Verbrugghe belde ook al met Tim Wellens, die na zijn val kort voor de Tour opnieuw traint. Hij zal nog bellen met Philippe Gilbert, maar op hem rekent hij niet. Gilbert brak in de eerste Tourrit zijn knie. Een selectie wil Verbrugghe op 14 september bekendmaken. "Dan hebben we toch nog anderhalve week om het WK goed voor te bereiden."

Van Avermaet: “Dit moet me beter liggen dan Martigny”

Hij moet het parcours nog eens nauwkeurig bestuderen. Maar puur op basis van de informatie in het UCI-communiqué ziet Greg Van Avermaet het nieuwe WK-parcours wel zitten. “Ruim 260 kilometer, met elke ronde twee hellingen van drie kilometer en een totaal hoogteverschil van bijna 5.000 meter: dat klinkt vrij lastig. Een inspanning die me op zich wel moet liggen. Beter wellicht dan het oorspronkelijke parcours in Martigny. Doorgaans heb ik een week na de Tour wel altijd een goed gevoel en klim ik vlot. Dat kan van pas komen, daar in Italië. Ik zie wel kansen.”

Als we een sterke ploeg kunnen bouwen rond Van Aert, zullen we zeker een rol van betekenis spelen en acht ik ons absoluut niet kansloos Greg Van Avermaet

Van Avermaet denkt uiteraard ook aan Wout van Aert als co-kopman. “Wout is heel goed aan het rijden. Ook hij kan dit parcours aan. Na het uitvallen van Remco Evenepoel komen we misschien niet als topavoriet aan de start. Maar als we een sterke ploeg kunnen bouwen rond Van Aert, zullen we zeker een rol van betekenis spelen en acht ik ons absoluut niet kansloos. Het wordt wel niet simpel, zo vlak na de Tour. We zitten ook nog met een BK (in Anzegem, red.) op dinsdag. Dat valt nu wel heel ongelukkig, zeker voor jongens die op vrijdag de tijdrit willen rijden. En op zondag is er al de wegrit. Niet makkelijk om al die dingen te blijven combineren.”

