WK wielrennen vindt eind deze maand plaats in Italiaanse Imola

02 september 2020

12u46 1 Wielrennen Het WK wielrennen vindt dit jaar plaats in het Italiaanse Imola. Op vrijdag 25 september wordt de tijdrit gereden, op zondag 27 september staat de wegrit op het programma. Enkel de elite heren en dames zijn aan zet op het WK.

Het WK zou aanvankelijk vanaf 20 september plaatsvinden in Zwitserland, maar de beperkingen rond het coronavirus daar maakten dat onmogelijk. Vervolgens stelde onder meer de Franse Vogezen, met een parcours rond de bekende klim La Planche des Belles Filles, zich kandidaat om het WK wielrennen te organiseren.

Maar het WK gaat dit jaar niet door in Frankrijk, wél in Italië. Meer bepaald in Imola, waar Vittorio Adorni in 1968 de wereldtitel pakte. Het WK vindt plaats van 24 tot 27 september, met op donderdag de tijdrit bij de dames en vrijdag de tijdrit bij de mannen. Zaterdag en zondag volgen de wegraces. Enkel de elite heren en dames nemen deel, er zijn geen jeugdwedstrijden.

De wegrace voor mannen is 259,2 kilometer lang, met bijna 5.000 hoogtemeters. Dat zijn er nog meer dan in Zwitserland, waar er 4.384 hoogtemeters moesten overwonnen worden. Ter vergelijking: het WK van 2018 in Innsbruck had 5.040 hoogtemeters.

De vrouwen moeten 144 kilometer afleggen. In het lokale parcours (28,8 kilometer) moeten de renners over twee hindernissen. Het tijdritparcours van 32 kilometer is dan weer redelijk vlak.

Het programma:

• Donderdag 24 september: tijdrit vrouwen elite

• Vrijdag 25 september: tijdrit mannen elite

• Zaterdag 26 september: wegrit vrouwen elite

• Zondag 27 september: wegrit mannen elite