WK wielrennen in Zwitserland afgelast, volgt er nog een Plan B? Redactie

12 augustus 2020

16u31 22 Wielrennen Het WK wielrennen in Zwitserland gaat niet door. De Zwitserse Federale Raad heeft het verbod op evenementen van meer dan 1.000 personen verlengd tot 1 oktober, waarna de Internationale Wielerunie (UCI) besliste het WK in Aigle/Martigny (20-27 september) af te gelasten. Mogelijk is er een Plan B en vindt het WK in een ander land (Italië?) plaats. Met een even uitdagend parcours als in Aigle, waardoor er dus toch nog hoop is voor onder andere Evenepoel en Van Avermaet.



De UCI wou het WK alleen laten doorgaan als er vandaag forse versoepelingen van de coronamaatregelen zouden aangekondigd worden in Zwitserland. Wat dus niet meteen het geval is. Evenementen met meer dan 1.000 personen mogen er pas plaatsvinden vanaf 1 oktober - mits een aparte vergunning.

Volgens sommige bronnen lag de optie op een miniversie van het WK op tafel, waarbij alleen de wegrit bij mannen en vrouwen plaatsvindt zonder publiek. Zonder tijdrit, wat geen leuk nieuws voor Evenepoel zou geweest zijn. Hij was een van de topfavorieten op tijdritgoud in Aigle. Maar nu vindt er dus helemaal niets in Zwitserland plaats.

Plan B

Alleen een WK in een ander land is nog een mogelijkheid. Qatar werd eerder al genoemd, maar die kans lijkt klein omdat het er onmogelijk is om uit te pakken met een ‘Zwitsers’ parcours. Dan is Italië een meer logische locatie. Veneto, de grootste tegenkandidaat voor Aigle/Martigny, komt zo terug in beeld. De Gazzetta dello Sport heeft het over de Italiaanse regio Emilia-Romagna en ook Bretagne, waar UCI-voorzitter Lappartient woont, maakt kans volgens het geruchtencircuit.

“Dit WK zou alle of een deel van de wedstrijden omvatten”, stelt de UCI. “We willen echt een locatie vinden met een gelijkaardig profiel, zodat dezelfde type renners kansen hebben op de wereldtitel.” Dit alternatief moet er zo snel mogelijk komen. De UCI stelt 1 september als deadline voor zichzelf.

In theorie was het ook mogelijk om het WK te verplaatsen naar april 2021, maar dat was voor de UCI nooit echt een optie. De organisatie spendeerde tot dusver al ongeveer 1,4 miljoen euro aan het evenement, wat neerkomt op zo’n 10 procent van het totaalbudget (15,8 miljoen euro). De regio loopt zo een ‘jackpot’ van naar schatting 42 miljoen euro mis.

