WK baanwielrennen: Nederlander wint eerste nummer WK omnium, De Vylder pas vijftiende Hans Fruyt

03 maart 2018

15u13

Bron: Eigen berichtgeving 0 Wielrennen Nederlandse glorie bij de start van het WK omnium voor mannen. Jan Willem van Schip, gisteravond winnaar van zilver in de puntenkoers, schreef de scratch op zijn naam.

Chun Wing Leung probeerde met een uitval op zes ronden van het einde iedereen te verrassen. Hij werd in volle eindsprint nog bij de lurven gevat. In dit eerste van vier nummers haalde Van Schip het na een machtige sprint voor de Japanner Hashimoto en de Amerikaan Holloway. Lindsay De Vylder liet zich tijdens de voorbereiding van de eindsprint iets te makkelijk – bondscoach Peter Pieters karakteriseert de pion van Sport Vlaanderen-Baloise als iets te zacht voor topsport – helemaal wegdrummen. Hij eindigde vijftiende. Matige start van de tweedejaarsprof uit Laarne. Straks moet hij proberen om in de temporonden enkele punten te veroveren. Vorig jaar eindigde De Vylder op het WK in Hongkong twaalfde in het omnium.

Jan Willem van Schip wint de scratch op het onderdeel omnium. Gefeliciteerd @janwillemvansch #wkbaanwielrennen #Apeldoorn2018 #teamKNWU pic.twitter.com/EGloO8ESjf KNWU(@ KNWU) link