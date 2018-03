WK baanwielrennen: D'hoore teleurstellend tiende in puntenkoers, goud voor Wild - Degrendele naar finale in de keirin Hans Fruyt in Apeldoorn

04 maart 2018

14u16

Bron: Eigen berichtgeving 2 Wielrennen De Nederlandse Kirsten Wild heeft zich in Apeldoorn tot wereldkampioen puntenkoers gekroond. Wild haalde het voor de Amerikaanse Jennifer Valente en de Canadese Jasmin Duehring. Jolien D'hoore bleef steken op een teleurstellende tiende stek.

Het is voor de Nederlandse al de derde gouden plak op dit WK, na titels in de scratch (voor Jolien D'hoore) en het omnium. In de ploegkoers haalde ze zilver, aan de zijde van Amy Pieters.

De Belgische delegatie blijft voorlopig steken op één medaille, de zilveren plak van D'hoore in de scratch. Later op de dag komen Nicky Degrendele (keirin) en het duo Kenny De Ketele/Moreno De Pauw (ploegkoers).

Degrendele naar finale in de keirin

In de halve finale van het WK keirin kwam Nicky Degrendele uit in een sterke reeks. De winst ging naar Kristina Vogel, regerend wereldkampioene in de keirin. Degrendele kon de tweede plaats pakken voor de Nederlandse Shanne Braspenninckx. De eerste drie plaatsten zich voor de finale.

De Spaanse Helena Casas, de Russische Daria Shmeleva en de Britse Katy Marchant werden naar de troosting verwezen. In de tweede halve finale was de Nederlandse Laurine van Riessen de snelste. De Litouwse Simona Kruipeckaite en Sze Wai Lee uit Hongkong konden zich eveneens plaatsen. Met veel aandacht volgde Degrendele die tweede halve finale.

“Om te zien wie sterk is, toch is Kristina Vogel de grote favoriete op de wereldtitel”, benadrukte Degrendele die straks de kans krijgt haar verrassende bronzen medaille van vorig jaar te bevestigen of te verbeteren. Op het WK in Hongkong ging de titel naar Vogel voor de Oekraïense Liubov Basova en Nicky Degrendele. Basova kon zich niet plaatsen voor de finale.

Dupont: "Er zal gekoerst worden"

Vandaag staat niet enkel Parijs-Nice op het programma. In ons land wordt ook Dwars door West-Vlaanderen gereden en Timothy Dupont wordt geschouwd als één van de kanshebbers. Al ziet de sprinter dat zelf toch wat anders. "Ik vrees ervoor", aldus Dupont. "Er zijn langs het parcours veel open vlaktes en dus weinig beschutting. Er zal gekoerst worden."