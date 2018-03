WK baan: D'hoore moet wereldtitel afstaan in ploegkoers: "Pijnlijk dat het op deze wijze moet" Hans Fruyt

03 maart 2018

21u05

De Vylder eindigt 20ste in omnium: "Stevige deuk voor moreel"

Ook in de puntenkoers, het afsluitende nummer van het WK omnium, speelde Lindsay De Vylder geen rol van betekenis. De finale werd ontsierd door een valpartij waarbij de Nederlander Jan Willem Van Schip, op dat ogenblik tweede in de stand op twee punten van leider Sajnok, betrokken was. De Nederlander hervatte snel en kon zich moeien met de op twee na laatste sprint. Hij pakte drie punten en naderde weer tot op twee puntjes van de leidersplaats. De Italiaan Consonni volgde als derde op drie punten van Sajnok. In de voorlaatste spurt pakte Van Schip voor de neus van Sajnok twee punten, zodat Sajnok en Van Schip met 107 punten aan de laatste tien ronden begonnen. In de eindsprint brak het verweer van de hoog opgeschoten Nederlander. Sajnok pakte nog vier punten en kroonde zich tot wereldkampioen. De Italiaan Consonni pakte brons. De Vylder eindigde pas twintigste.

“Dit is beschamend”, zuchtte De Vylder enkele minuten na afloop. “Ik kwam voor de top acht, dacht vooraf dat dit geen onrealistische ambitie was. Voor hoe het vandaag liep, heb ik helemaal geen verklaring. De rust die ik nu krijg, zal misschien raad brengen. Ook ik heb ambitie om op de Olympische Spelen in Tokio 2020 dit omnium te rijden. Vandaag heb ik absoluut geen statement gemaakt. In de ploegenachtervolging was het vorige woensdag ook al niet denderend. Voor mijn moreel is dit een stevige deuk.”

Geen rol van betekenis voor D'hoore-Bossuyt in ploegkoers

Zoals mocht worden verwacht speelden Jolien D’hoore en de 17-jarige Shari Bossuyt in het WK ploegkoers voor vrouwen geen rol van betekenis. Halfweg de wedstrijd verloor het Belgische gelegenheidsduo – Lotte Kopecky kon door een elleboogletsel haar wereldtitel van vorig jaar niet verdedigen – een eerste ronde. Na driekwart koers verloren D’hoore-Bossuyt een tweede ronde. Onze landgenoten eindigden op de twaalfde plaats.

“Vooraf hield ik met diverse scenario’s rekening”, aldus D’hoore. “Jammer genoeg werd het voor ons het slechtste, al is dat misschien niet de juiste uitdrukking. Shari trok haar plan, maar bij de elite is het niveau heel hoog. Met Shari heb ik hooguit twee keer tien minuten samen getraind. Neen, het was niet mijn persoonlijke keuze om dit WK met de piepjonge Shari Bossuyt te rijden. De federatie maakte die keuze met het oog op de Olympische Spelen van 2020 in Tokio. Shari moet met Lotte Kopecky en mij onze derde pistier op die Spelen worden. In deze ploegkoers heeft ze zwaar afgezien. Ik hoop dat ze het positieve inziet van de kans die ze vanavond kreeg.”

Voor D’hoore was het wennen. Normaal strijdt ze in de vuurlijn. In dit WK ploegkoers moest ze gaten dichten waardoor ze nooit in de koers geraakte.

“Uiteraard doet het pijn om op deze manier de wereldtitel te moeten afstaan”, zuchtte ze. “Ik voelde me goed, maar achteraan het peloton was het voor mij ook afzien. Ik heb goed getraind voor het WK puntenkoers morgen, maar wat ik van die wedstrijd mag verwachten weet ik niet.”

De strijd om de regenboogtrui ging tussen de Britten Katie Archibald-Elinor Barker en de Nederlanders Kirsten Wild-Amy Pieters. Het Britse duo nam meteen voorsprong op de thuisploeg. Archibald-Barker dikten hun bonus steeds verder aan. Met zestien punten voorsprong begonnen de Britten aan de laatste tien ronden. De wereldtitel kon hen niet meer ontsnappen. Archibald-Barker volgen D’hoore-Kopecky als wereldkampioenen ploegkoers op. Het zilver was voor Wild-Pieters. De Denen Dideriksen-Schmidt deden door de slotsprint om dubbele punten te winnen nog een gooi naar brons, maar het Italiaanse duo Paternoster-Confalonieri kon die medaille nipt redden.

Consonni en Sajnok leiden in omnium, De Vylder negentiende

In de afvalling, het spectaculaire derde nummer van het omnium, werd de Portugees Ivo Oliveira onmiddellijk uitgeschakeld. Hij zakte van een gedeelde leidersplaats naar rang acht. Lindsay De Vylder werd na een beslissing van de jury als veertiende gerangschikt. De wedstrijdjury oordeelde dat hij tijdens een sprint even van zijn lijn afweek en andere renners in gevaar bracht. De zege in deze discipline ging naar de Pool Szymon Sajnok. In de eindsprint was hij duidelijk sneller dan de Nederlander Jan Willem Van Schip. De Italiaan Simone Consonni werd derde. Sajnok beende leider Consonni bij. De Pool en de Italiaan staan na drie van de vier nummers samen aan de leiding met 98 punten. Van Schip is derde op zes punten. De Vylder is pas negentiende. Dit WK omnium eindigt straks op een puntenkoers over 100 ronden.

De Vylder ook matig in temporonden

In de temporonden, het tweede onderdeel van het WK omnium, maakte Lindsay De Vylder opnieuw een hele matige beurt. Hij eindigde pas twintigste. De zege ging naar de Portugees Ivo Oliveira voor de Pool Szymon Sajnok en de Nieuw-Zeelander Campbell Stewart. Niet minder dan negen renners slaagden erin om een winstronde te pakken. De Vylder kon geen enkele keer aanpikken bij één van de ontsnappingen.

"Alsof ik niet durf", zei De Vylder na de temporonden. "Heel eigenaardig. Op dit moment weet ik niet eens of ik goeie of slechte benen heb. Ik ben heel afwachtend aan het koersen. Wat ik niet kan verklaren. In de afvalling zal ik het anders moeten aanpakken. In dat nummer kan je niet afwachtend rijden. Je moet voluit gaan, anders loopt het vlug verkeerd."

Halfweg het WK omnium staat De Vylder op de 21ste plaats. De Italiaan Simone Consonni leidt samen met de Portugees Oliveira. De Pool Sajnok is derde op vier punten.

Nieuw wereldrecord op individuele achtervolging, Dom zeventiende

Nieuw wereldrecord in de individuele achtervolging voor vrouwen. De Amerikaanse Chloe Dygert deed op het WK in Apeldoorn met 3.20.072 meer dan twee seconden beter dan haar landgenote Sarah Hammer acht jaar geleden in het Mexicaanse Aguascalientes (3.22.269). Onze landgenote Annelies Dom klokte 3.40.781, tien seconden boven het Belgisch record dat Jolien D’hoore tijdens de Olympische Spelen in Rio vestigde. Dom eindigde zeventiende.

"Neen, ik ben niet ontgoocheld", beweerde Dom. "Ik streef al een tijdje naar 3.40. Mijn persoonlijke besttijd tot nog toe was 3.44. Ik ben blij dat ik die 3.40 eindelijk gehaald heb. Dit is een bewijs dat we deze winter toch goed gewerkt hebben. Onze ploegenachtervolging viel tegen, maar dat was vooral een technische kwestie. Daaraan hebben we nog heel veel werk. Vandaag wou ik tonen dat er progressie is. Nochtans twijfelde ik om te starten. Want op training viel ik iedere keer stil."

Zondag rijdt Annelies Dom Dwars door West-Vlaanderen, de nieuwe 1.2-wedstrijd tussen Nieuwpoort en Ichtegem. Vanavond worden de finales van de individuele achtervolging gereden. Dygert rijdt tegen de Nederlandse Annemiek Van Vleuten voor goud, de Duitse Lisa Brennauer neemt het in de strijd om brons op tegen de Amerikaanse Kelly Catlin.

De Vylder pas vijftiende in omnium

Nederlandse glorie bij de start van het WK omnium voor mannen. Jan Willem van Schip, gisteravond winnaar van zilver in de puntenkoers, schreef de scratch op zijn naam. Chun Wing Leung probeerde met een uitval op zes ronden van het einde iedereen te verrassen. Hij werd in volle eindsprint nog bij de lurven gevat. In dit eerste van vier nummers haalde Van Schip het na een machtige sprint voor de Japanner Hashimoto en de Amerikaan Holloway. Lindsay De Vylder liet zich tijdens de voorbereiding van de eindsprint iets te makkelijk – bondscoach Peter Pieters karakteriseert de pion van Sport Vlaanderen-Baloise als iets te zacht voor topsport – helemaal wegdrummen. Hij eindigde vijftiende. Matige start van de tweedejaarsprof uit Laarne. Straks moet hij proberen om in de temporonden enkele punten te veroveren. Vorig jaar eindigde De Vylder op het WK in Hongkong twaalfde in het omnium.

