Witter dan ooit en Evenepoel is fan: Deceuninck-Quick. Step toont truitjes voor volgend seizoen

13 december 2019

12u15 0 Wielrennen Deceuninck-Quick Step heeft de nieuwe outfits voor het komende seizoen voorgesteld. De nieuwe shirts van de ploeg zijn witter dan de vorige jaren. De traditionele blauwe kleur blijft behouden.

Witter dan ooit, mét verwijzing naar de bijnaam. Dat zijn de shirts van Deceuninck-Quick.Step in een notendop. Het team van manager Patrick Lefevere blijft kind aan huis bij kledingsponsor Vermarc. Bovendien zal de ploeg in 2020 met het logo van een wolf op de borst rijden, een verwijzing naar de bijnaam van het team: de ‘Wolfpack’.

Remco Evenepoel, die vorige week nog de Kristallen Fiets in ontvangst mocht nemen, mocht de truitjes voorstellen. “Het is iets helemaal anders dan hetgeen het team de voorbije jaren droeg”, vertelde de Europese kampioen tijdrijden op de teamwebsite. “Maar ik vind het echt mooi. Toen ik de truitjes voor het eerst zag, was ik verkocht.

“De combinatie van wit en blauw is knap. Ik ben er zeker van dat dit shirt zal opvallen in het peloton. De wolf op de borst vind ik ook fantastisch. Ik verlang ernaar om deze outfit bij mijn eerste race te dragen. Ik ben er ook zeker van dat de fans ervan zullen houden.”