Witte rook: Team Roompot en ploeg van Nick Nuyens fusioneren, Wout van Aert kent dus eindelijk zijn team voor volgend seizoen DMM

30 augustus 2018

10u18 0 Wielrennen De kogel is door de kerk. De Nederlandse wielerploeg Team Roompot-Nederlandse Loterij gaat samen met het team Veranda’s Willems-Crelan van het Belgische Sniper Cycling. De nieuwe formatie gaat komend jaar verder onder de naam Roompot-Crelan Cycling Team, dat maakten de teams zopas op Twitter bekend.

"Een gedeelde visie om een sterk ambitieus Belgisch-Nederlands project uit te bouwen ligt aan de basis van de samenwerking, met een Belgisch-Nederlandse omkadering en zowel Belgische als Nederlandse renners en stafleden”, klinkt het in een persbericht. Wout Van Aert wordt tot eind 2019 het uithangbord van het team. De dagelijkse leiding en het management komen in handen van Michael Zijlaard, Nick Nuyens en Chris Compagnie. De ploegleiding in handen van Erik Breukink, Michael Boogerd en Jean Paul van Poppel. De selectie zal uit Nederlandse en Belgische renners bestaan en dit geldt ook voor het personeel.



Eerder deze week raakte bekend dat fusiegesprekken met Aqua Blue waren afgeblazen voor Sniper Cycling, het team rond manager Nick Nuyens. Die werden gevoerd omdat sponsor Veranda's Willems, de huidige hoofdsponsor van de ploeg van Nick Nuyens en Chris Compagnie, er op het einde van 2018 mee ophoudt. Meteen daarna gingen Nuyens en Compagnie rond de tafel zitten met Michael Zijlaard, manager van de Nederlandse Roompot-ploeg. Ook daar houdt één van de grote sponsors, de Nederlandse Loterij, ermee op.

De gesprekken tussen Sniper Cycling en Roompot begonnen drie dagen geleden."We kunnen een mooi verhaal schrijven, voor alle partijen. Het is goed voor beide ploegen en het is goed voor de renners, in de eerste plaats voor Wout van Aert", vertelde Compagnie gisteren in onze krant. Concreet gaat de constructie van de Roompot-Crelan-ploeg voor de weg, voor het veldrijden blijft alles bij het oude en blijft het team rond Wout van Aert gewoon Crelan-Charles heten. De wereldkampioen veldrijden trekt na één jaar wel naar het Nederlandse Jumbo.



De bedoeling is om op korte termijn het nieuwe wegseizoen 2019 goed voorbereid aan te vatten met een competitieve selectie. "Op middellange termijn is deelname aan een grote ronde een concrete doelstelling. Jonge renners begeleiden in de ontwikkeling van hun carrière is dat eveneens,” aldus de nieuwe ploeg. Begin januari zal het team worden voorgesteld aan pers en publiek tijdens de Zesdaagse van Rotterdam.