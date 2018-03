Winnaars Gouden Cross krijgen exclusieve clinic Gianni Meersman en Mario De Clercq en leren kneepjes van het vak: "Fantastisch initiatief"



Michael Vergauwen

14 maart 2018

14u47 0 Wielrennen Meedoen (en winnen, uiteraard) aan de Gouden Cross: het loont de moeite. Vraag maar aan Kurt Jonnaert en de andere winnaars van de voorbije editie. Na een rondleiding bij Ridley, kregen ze een exclusieve clinic aangeboden door Marlux-Napoleon Games. Ondermeer Mario De Clercq en Gianni Meersman toonden de weg in het veld. " Ik vond de prijsuitreiking een fantastisch initiatief", vertelt Kurt ons. "Zeker omdat die gepaard ging met een rondleiding bij Ridley én een exclusieve clinic door Marlux-Bingoal."

Kurt besloot de clinic te rijden met z’n pas gewonnen Ridley crossfiets. “Ironisch genoeg won ik die fiets dankzij materiaalpech van Mathieu Van der Poel”, gaat hij verder. "Dit gebeurde tijdens de Superprestige van Gavere, waar Wout Van Aert mijn kopman was. Het werd nog maar eens duidelijk dat het materiaal van een crossfiets tijdens een veldrit enorm bestand zijn tegen alle natuurkrachten. De rondleiding binnen Ridley Bikes bracht dit ter verduidelijking. Het was een unieke belevenis."

Diefstal

En of Kurt blij was met z’n gewonnen crossfiets. "Die kwam echt als een geschenk uit de wielerhemel vallen. Exact een jaar geleden werd immers mijn racefiets uit onze garagebox gestolen. Ik doe geregeld aan sport waarbij ik vaak de natuur opzoek. Lopen, wandelen, zwemmen en nu dus ook opnieuw fietsen.”

Vuelta

Na de rondleiding bij Ridley, kregen onze winnaars ook een exclusieve clinic, aangeboden door Marlux-Napoleon Games. Daarbij leerden ze de eerste kneepjes van het Cross-vak. Niemand minder dan ex-wereldkampioen Mario De Clercq en tweevoudig ritwinnaar in de Vuelta, Gianni Meersman tekenden present. "Dat was echt een ‘once in a lifetime’-belevenis", gaat Kurt verder. "Tips en tricks krijgen van zo’n sterren, dat gaf me een boost in het veld. Na de eerste ronde al merkte ik hoe explosief en technisch deze sport is. Wat mij betreft was de dag zeker voor herhaling vatbaar, al zal het geluk me dan terug moeten bijstaan (lacht)."