Winnaar oefenkoers in Iddergem schenkt bloemen aan ouders van Niels de Vriendt: “Ik zie ons nog altijd lachen tijdens de training” JDK

12 juli 2020

20u23 5

Pakkend moment vandaag in de oefenkoers in Iddergem. Robby Cobbaert (VDM-Trawobo Cycling Team) droeg er zijn overwinning op aan ploegmaat Niels de Vriendt, die vorige week zaterdag in Wortegem het leven liet. Zijn zegetuil schonk hij aan de ouders van de onfortuinlijke renner. Cobbaert reageerde eerder al zwaar aangedaan op de Facebookpagina van De Vriendt. “Niels, maatje…”, schreef hij. “Hier heb ik geen woorden voor. Ik zie ons nog altijd lachen vorige week tijdens de training. Dat ‘salukes en tot de volgende’ na afloop onze laatste woorden zouden zijn had niemand kunnen denken. Rust zacht maatje, je zal voor altijd 1 van ‘ons’ zijn.”