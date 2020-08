Winnaar Fuglsang: “Ik hoop dat Remco oké is, het was een enge afdaling” Redactie

15 augustus 2020

19u10 0 Wielrennen Jakob Fuglsang won de Ronde van Lombardije, maar achteraf was vooral de val van Remco Evenepoel in de afzink van de Muro di Sormano het gespreksonderwerp. “Ik hoop dat hij oké is”, aldus de Deen.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

Het waren ijzingwekkende beelden in de Ronde van Lombardije toen Remco Evenepoel over een stenen muurtje dook. Het tempo in de afdaling lag enorm hoog, toen onze landgenoot een bocht verkeerd inschatte. Winnaar Jakob Fuglsang zag niets van de val van Evenepoel. “Neen, dat was niet mogelijk. Ik concentreerde me op de renner voor me.”

“George Bennett vertelde ons dat Remco gevallen was, iemand anders zei dan weer dat hij gelost was. Ik verloor het radiocontact en dacht even dat hij op 20 seconden hing. Het was best een enge afdaling. Als het je eerste keer is aan die snelheid, dan is dat zeker niet leuk. Ik hoop dat Remco oké is, je wil niemand een race zo zien eindigen.”

Lees ook:

Geruststellend nieuws over Remco Evenepoel na val in ravijn: “Hij was bij bewustzijn en sprak toen hij afgevoerd werd”

Evenepoel in het ziekenhuis na akelige val, Jakob Fuglsang wint de Ronde van Lombardije