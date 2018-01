Wildcards Giro zorgen voor opschudding, Wout van Aert mag niet starten in Strade Bianche XC

20 januari 2018

21u07

Bron: Belga 38 Wielrennen De organisatoren van de 101ste editie van de Ronde van Italië hebben vandaag vier wildcards uitgereikt. Naast de achttien WorldTour-teams staan op 4 mei ook vier procontinentale ploegen aan de start in het Israëlische Jeruzalem: de Italiaanse teams Androni Giocattoli-Sidermec, Bardiani en Wilier Triestina-Selle Italia, en Israel Cycling Academy, zo maakte organisator RCS bekend.

Opmerkelijk: de wildcard voor Bardiani. De Italiaanse ploeg kwam vorig seizoen in opspraak met drie dopinggevallen, maar is er nu toch bij. Ook van de partij: Israel Cycling Academy, mét Ben Hermans als kopman.

Drie dopinggevallen in het afgelopen seizoen, maar de Giro nodigt Bardiani gewoon weer uit. Gaat lekker jongens. https://t.co/pVQuKmUidi Thijs Zonneveld(@ thijszonneveld) link

Dopingploeg mag gewoon weer meedoen. Knappe ruggengraat die Italianen #giro #bardiani Ed den boef(@ edopde69) link

De start van de Giro vindt, zoals reeds bekend was, plaats in Israël. Na drie etappes volgt een rustdag, waarop de oversteek wordt gemaakt naar Italië. Daar volgen drie ritten in Sicilië, met als afsluiter een aankomst boven op de Etna. In totaal vinden er drie aankomsten bergop plaats tijdens de eerste negen etappes. In de tweede Giro-week springen de etappes naar de Monte Zoncolan en Sappada er uit. De slotweek serveert de enige lange tijdrit (34,5 km) en nog drie bergetappes. In totaal moet er slechts 45 kilometer tegen de klok worden gereden. De slotrit start en finisht dit jaar in Rome, niet zoals traditioneel in Milaan.

Geen Strade Bianche voor Van Aert

Voor Milaan-Sanremo deelde RCS zeven wildcards uit. Naast Bardiani, Wilier, en Israel Cycling Academy viel de keuze op Cofidis, Gazprom-Rusvelo, Team Novo Nordisk en Nippo-Vini Fantini. Voor de Strade Bianche kregen Androni en Nippo de overgebleven twee wildcards. Bij de Tirreno-Adriatico mogen Gazprom, Nippo, Wilier en het Israëlische team van start gaan.

Geen goed nieuws dus voor Veranda’s Willems-Crelan en Wout van Aert. De wereldkampioen uit het veld wilde graag starten in Strade Bianche, maar aangezien dat niet doorgaat zal Van Aert zijn seizoen openen in de Omloop.