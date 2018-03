Wiggins over beschuldigingen: "Dit is een heksenjacht. Iemand probeert mijn reputatie te besmeuren" TLB

05 maart 2018

20u33

"Ik ben 100 procent zeker dat ik niet vals heb gespeeld. We hebben geen ethische lijn overschreden." Dat zegt Sir Bradley Wiggins (37) in een uitgebreid interview met de BBC. Wiggins nam zelf het initiatief voor het gesprek nadat e en rapport van een Britse parlementaire onderzoeksgroep concludeerde dat hij prestatiebevorderende middelen (corticosteroïden) genomen heeft in aanloop naar de Tour de France van 2012 – die hij won. "Een heksenjacht", noemt 'Wiggo' het onderzoek.

Het rapport van de onderzoeksgroep stelt dat Wiggins en zijn ex-werkgever Team Sky "een ethische lijn overschreden hebben". Dat deden ze door naar verboden middelen te grijpen waarvoor ze een ‘therapeutische uitzondering’ (TUE's) gekregen hadden van een arts. Sky en Wiggins hebben volgens het rapport het systeem misbruikt om de prestaties van de Brit te bevorderen. Wiggins ontkent dat met klem.

"Ik heb op geen enkel moment in mijn carrière een ethische lijn overschreden", is Wiggins duidelijk. "Ik weerleg dat voor de volle 100 procent. Dit is schadelijk, iemand -de anonieme bron- probeert mijn reputatie te besmeuren met deze heksenjacht. Waarom? Dat weet ik niet. Maar wat ik wel weet is dat mijn kinderen het zwaar te verduren krijgen op school, dat is walgelijk om te zien. Het is echt een levende hel."

Wiggins vertelt dat de TUE's noodzakelijk waren. "Ze waren zelfs van medische noodzaak. Ik heb al sinds 2003 astma en kreeg TUE's na een bezoek aan specialisten. Wat ik deed was dus volledig volgens de regels. Het was ook niet prestatiebevorderend. Ik had echt ademhalingsproblemen en kreeg astma-aanvallen. De enige bedoeling van de TUE's was dat ik op hetzelfde niveau als mijn rivalen de strijd zou kunnen aanvatten. Laat dit duidelijk zijn: ik nam de medicatie niet om er voordeel uit te halen.”

Gedoemd

"Wielrennen is de sport die het felst onder de loep wordt genomen. Ik kan niet controleren wat mensen denken, maar voor sommigen zal het nooit genoeg zijn. Wat ik ook doe. Ik weet het gewoon niet meer in deze sport. Je bent gedoemd als je het doet en gedoemd als je het niet doet.”

Rest dan ook de vraag wat er in het befaamde "verdacht" pakket zat dat voor Wiggins was bestemd op de dag dat hij het Critérium du Dauphiné in 2011 won. Volgens Sky was het een slijmoplossingsmiddel, Wiggins zelf weet het naar eigen zeggen niet.

"Ik run het team niet. Ik was bezig met het werk waarvoor ik betaald werd. Injecties kwamen er niet aan te pas. Ik werd die avond behandeld met Fluimicil via een verstuiver. Ik was er zelfs niet van op de hoogte dat er een pakket was. Het is een puinhoop geworden, belachelijk. Als ik zo’n injectie had gehad, zou die een week later in mijn urine zijn opgedoken tijdens de nationale kampioenschappen.”