Wiggins geeft top vijf ronderenners aller tijden en pakt ook uit met raad voor Campenaerts: "Bij Lotto doen ze nog alsof het 1974 is"

21 mei 2019

16u57

Bron: Eurosport 0 Wielrennen Bradley Wiggins (39) is weer helemaal terug in het wielrennen. Niet op de fiets, maar wel ernaast. De Britse Tourwinnaar van 2012 slijt tegenwoordig zijn dagen in dienst van Eurosport. In het kader van de Giro is er de podcast ‘The Bradley Wiggins Show’ en daarin nam hij zoals gewoonlijk geen blad voor de mond.

Zo passeerde onder meer de tweede tijdrit in de Giro de revue. Wiggins nam samen met Simon Gerrans het woord. De twee vertelden hoe elke renner in een bubbel naar zijn tijdrit toeleeft. Veelal zijn de renners op zo’n dagen ook veeleisend voor de omkadering. “Als je er zelf alles aan doet om op zo’n dag op je best te zijn, dan verwacht je dat ook van de mecaniciens. Als je verliest door een fout van een mecanicien, kijkt iedereen toch gewoon naar jou”, vertelde Gerrans.

Extra sneu dus voor Campenaerts dat hij na een vrij amateuristische fietswissel bij Lotto-Soudal op elf seconden strandde van ritwinnaar Primoz Roglic zondag. Ook Wiggins had dat in de mot. Volgens de Brit zou het beter zijn mocht Campenaerts andere lucht opsnuiven. “Kijk, hij rijdt bij Lotto. Dat is de grootste Belgische ploeg, maar ze doen daar nog altijd alsof het 1974 is. Stel dat hij naar een ploeg van het niveau Ineos gaat, dan zou hij het verschil meteen zien. Victor zou nog zo veel meer kunnen zijn. Maar ze zullen hem bij Lotto wellicht een smak geld geven en hij zal drie jaar bijtekenen.”

Wiggins ziet daarmee analogieën met renners van Franse ploegen. “Het is een beetje zoals de meeste Franse renners. Die blijven ook hun hele carrière bij dezelfde ploeg rijden. Chavanel is een van de weinige die zijn vleugels heeft uitgespreid. Hij ging naar Quickstep en ontbolsterde. Hij won Touretappes en bijna de Ronde van Vlaanderen. Alaphilippe is ook zo iemand die het elders doet bij een team met een structuur op zijn niveau”, aldus Wiggins.

Top vijf aller tijden

Als uitsmijter vroeg Eurosport Wiggins ook nog naar zijn persoonlijke top vijf klassementsrenners aller tijden. Daarbij nam de ex-werelduurrecordhouder rekening met het rondetalent, maar ook met het mentale aspect. “De renners die ik heb gekozen zijn mentaal allemaal weerbaar. Ze hebben wat nodig is om één of zelfs meerdere grote wielerrondes te winnen per seizoen.”

Beginnen doet Wiggins met Eddy Merckx. “Natuurlijk Merckx op één. Hij is de grootste aller tijden. Hij moet gewoon bovenaan. Op twee zet ik Jacques Anquetil, een renner met veel persoonlijkheid en karakter. Een ‘french darling’. Hij won vijf keer de Tour en de Giro.”

Op drie zet Wiggins jeugdheld Miguel Indurain, maar op plaats vier en vijf geen Hinault of Coppi. Wiggins kiest voor recentere ronderenners. Daarom op vier Alberto Contador. “Hij is een renner van mijn generatie en samen met Froome de grootste van die generatie. Hij is een briljant klimmer, misschien niet de allerbeste tijdrijder, maar hij won wel alle drie de grote rondes.”

Tot slot de meest verrassende naam op vijf, zeker gezien hun gezamenlijke voorgeschiedenis. Wiggins kiest voor niemand minder dan Chris Froome om zijn top vijf mee af te sluiten. “Hij won zes grote rondes en gaat dit jaar voor zijn 5de Tour. Hij is mentaal zo sterk en weerbaar en hij kan in deze tijden meerdere grote rondes in één jaar winnen.”

