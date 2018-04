Wielrenster in emotioneel filmpje na voorval op training: "Ik ben zó bang. Door jullie durf ik mijn dromen niet meer na te jagen" TLB

De veiligheid van wielrenners tijdens trainingen blijft een heikele zaak. Dat bewijst de 22-jarige Australische wielrenster Macey Stewart op Instagram. In een emotioneel videobericht vertelt Stewart dat ze bijna werd aangereden tijdens een trainingstocht. "Ik ben zo bang. Automobilisten zonder geduld dwingen me om mijn geliefde sport te haten", klinkt het in de video, die door merg en been gaat.

Stewart heeft er op zijn zachtst gezegd een opvallende carrière opzitten. In 2014 leerde de wielerwereld de Australische kennen toen ze wereldkampioene tijdrijden werd bij de juniores. Maar een jaar later nam ze al afscheid van het profwielrennen, naar eigen zeggen uit angst om een burn-out op te lopen. "Ik ben al jaren aan het fietsen en wil andere zaken leren kennen", klonk het toen.

Maar eind vorig jaar kreeg Stewart dan toch opnieuw de wielersmaak te pakken en ze kon zelfs een contract tekenen bij WorldTour-ploeg Wiggle High5, de ex-werkgever van Jolien D'hoore.

Vol goede moet begon Stewart dit jaar aan het seizoen, maar al heel snel ging het goed mis. Begin januari ging de Australische snoeihard onderuit in de finale van de eerste rit van de Santos Women's Tour en de gevolgen waren stevig. Stewart brak haar linkervoet en er moest een ijzeren plaat in haar gezicht geplaatst worden om haar linkeroog op de goede plaats te houden. Daarnaast moest ze ook een kruis maken over de Commonwealth Games. "Ik wil er niet veel over zeggen, maar ooit zal ik een verdomd goede biografie schrijven", klonk het toen op Instagram.

UPDATE: Turns out things were a little more serious than first thought following my crash on Thursday. I’m now in a moon boot and awaiting plastic surgery on my eye socket within the next week or so. Lucky I asked to be double checked... I don’t have much to say right now other than I’ll write a f***ing good autobiography one day. #comeback9742 Een foto die is geplaatst door null (@maceystewart) op 14 jan 2018 om 04:57 CET

"Jullie dwingen me om mijn sport te haten"

Stewart stond logischerwijs voor een lange revalidatie, maar inmiddels traint ze alweer in Tasmanië, de streek in Australië waarvan ze afkomstig is. Maar dat ging nu dus ook bijna flink mis. In een emotionele video op Instagram doet Steward - in tranen - haar verhaal.

"Deze video is bestemd voor de idiote automobilisten die geen tien seconden geduld kunnen opbrengen om achter een fietser te wachten", klinkt het. "Jullie dwingen me om mijn sport te haten. Ik ben zo bang en daardoor durf ik mijn dromen niet meer na te jagen."

Daarnaast voegde Stewart nog wat tekst bij de foto. "Ik was duidelijk heel emotioneel na een nieuwe close call op training. Mensen, word alstublieft wakker en denk eraan dat jullie ongeduld het leven van anderen kan verwoesten." In mei wil Stewart haar comeback maken in de Ronde van Californië.

Clearly very emotional after ANOTHER close call today... People, WAKE UP & have a think about how your impatience can ruin someone’s life. Een foto die is geplaatst door null (@maceystewart) op 09 apr 2018 om 09:23 CEST