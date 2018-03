Wielrenner Sean De Bie start eigen wijngaard: "Koersen en wijn? Ik proef alleen maar, hé" Bieke Cornillie

30 maart 2018

13u47 0 Wielrennen Koersen en wijn? Het is doorgaans niet de beste combinatie. Wél voor Sean De Bie (26), die straks De Ronde rijdt voor Veranda's Willems-Crelan. De ploegmaat van Wout Van Aert laat na de voorjaarsklassiekers 300 druivelaars aanrukken voor zijn eigen wijngaard.

Geen goedkope cava op het podium voor Sean De Bie. Doe de Kempenaar van Veranda's Willems-Crelan maar een goeie fles wijn. Een riesling uit de Elzas, graag. En binnenkort misschien wel eentje met z'n eigen etiket. De wielrenner focust zich nu nog op de voorjaarsklassiekers, maar van zodra die erop zitten, laat hij 300 wijnstokken aanrukken. Zes druivensoorten, 50 van elk. Twee blauwe en vier witte. Hij krijgt een streepje landbouwgrond in Turnhout bij zijn schoonvader, die koeien en varkens houdt.

Sinds De Bie vorig jaar in Australië een wijnboerderij bezocht tijdens de stage met zijn toenmalige team Lotto-Soudal, is hij helemaal in de ban van wijn. "Die mens kon zo sappig vertellen dat mijn interesse instant gewekt was", vertelt hij. "Waarom? Ik vraag het mij ook af (lacht). Ik had nog niet echt een hobby, eigenlijk. Een grote fan van beesten ben ik niet echt, dus op de boerderij gaan werken, zag ik niet meteen zitten. 'Misschien moet je druiven telen', grapte mijn schoonvader. Dat heb ik toen misschien iets te serieus genomen..."

