Wielrenner likt zijn wonden na valpartij. Maar wat zich dan voor zijn ogen afspeelt, maakt het allemaal nog een pak erger

01 mei 2018

14u17

Bron: RTV Drenthe 0

De Duitse wielrenner Marc Dörrie zal zijn deelname aan de PWZ Zuidenveldtour niet snel vergeten. Tijdens die Nederlandse wielerwedstrijd moest een jurywagen uitwijken voor een valpartij waarbij Dörrie betrokken was, maar de bestuurder van de auto had de fiets van de Duitser blijkbaar niet zien liggen. De jurywagen reed vol over het wiel van de tweewieler van Dörrie en daar kon de Duitser niet bepaald mee lachen. De overwinning ging naar de Nederlander Stef Krul.

Bij de valpartij met oa @tijmeneising rijdt de jurywagen over de fiets van de Duitser Marc Dörrie #PWZZuidenveldtour pic.twitter.com/MbJgbhZc3n RTV Drenthe Sport(@ DrentheSport) link