Wielrennen komt eind september met voorstellen voor verhoogde veiligheid: "Iedereen is wakker geschud"

27 augustus 2020

18u05 0 Wielrennen Renners, de rennersvakbond CPA, wielerploegen, de wereldwielerbond UCI en de organisatoren willen tegen eind volgende maand een reeks voorstellen op tafel leggen om de veiligheid in het wielrennen te verhogen. Dat is het resultaat van een vergadering donderdagnamiddag in Nice met alle betrokken partijen.

De veiligheidskwestie staat erg hoog op de agenda in het wielrennen, na een reeks zware valpartijen in de Ronde van Polen (Fabio Jakobsen), de Ronde van Lombardije (Remco Evenepoel) en het Critérium du Dauphiné (Steven Kruijswijk).

“Iedereen is het erover eens dat de dingen moeten veranderen”, zegt Patrick Lefevere, de CEO van wielerploeg Deceuninck-Quick.Step, die gisteren uit Rijsel naar Nice vloog om deel te nemen aan de vergadering. “In het verleden zijn er ook ongevallen geweest. Tom Boonen viel erg zwaar in de Ronde van Abu Dhabi. Maar dit is anders. Nu is iedereen wakker. Dat is goed. Het is natuurlijk jammer dat iemand als Fabio Jakobsen daarvoor zo zwaar moest vallen.”

Op zondag slotdag van het Critérium du Dauphiné riep Richard Plugge, de manager van Jumbo-Visma, al op tot verhoogde veiligheidsmaatregelen. Als het moest, zei Plugge, zouden de ploegen de zaken zelf in handen nemen en niet wachten op de UCI of de rennersvakbond CPA.

Maar gisteren waren alle partijen toch vertegenwoordigd, ook de UCI en Tourorganisator ASO. Lefevere: “We hebben afgesproken dat iedereen nu zelf moet kijken wat er kan gebeuren. Ploegen, de federatie, renners en de organisatoren zullen elk apart met voorstellen komen. We kijken welke know-how we naar elkaar kunnen gooien. Ik was op de voorstelling van een soort veiligheidspaal van Boplan die zal gebruikt worden in de E3 Harelbeke. Dat is een goed idee. Maar er zijn wellicht nog veel andere dingen mogelijk. We willen alles bespreken voor of na het WK.”

Dat het veel te vroeg is om nu al knopen door te hakken, zegt Lefevere. “Dat kon ook niet. Maar het was een erg constructieve vergadering. Iedereen is ervan doordrongen dat het zo niet verder kan.”

Plugge opperde in de Dauphiné de idee om een extern bureau, gespecialiseerd in de materie, aan te stellen. Ook Patrick Lefevere is die idee genegen. “We gaan niet terugvallen op onze eigen gewoontes. Een instantie van buiten het wielrennen heeft wellicht een heel andere blik op de dingen. Het zou wel goed zijn dat dit dan wordt overlegd met renners of ex-renners. Die hebben een betere kijk op de toepasbaarheid ervan.”

De datum van het WK lijkt een beetje vreemd, vermits er dit jaar geen WK zal plaatsvinden in Martigny, zoals eerst gepland. Wel wordt er ijverig gezocht naar een alternatief. Het heeft er alle schijn van dat er toch een WK zal plaatsvinden op en rond het circuit van Imola in Italië. Het initiatief heeft de steun van de Italiaanse bondscoach Davide Cassani. Een definitieve beslissing wordt begin september verwacht.