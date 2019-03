Wielerwereld neemt afscheid van Jef Braeckevelt



04 maart 2019

13u53

In Waregem vond, onder ruime publieke belangstelling, de uitvaartplechtigheid plaats van Jef Braeckevelt. De oud-sportdirecteur overleed vorige dinsdag op 76-jarige leeftijd in het O.L.V van Lourdes in Waregem. Op de kerkelijke dienst tekenden, naast vrienden en familie, veel oud-renners, organisatoren van wielerwedstrijden en journalisten present.

Bij de aanwezigen waren onder andere Marc Sergeant, Jean-Marie Leblanc, Dirk De Wolf, Dirk Demol, Johan Museeuw, Nico Mattan, Mario De Clercq, Alain Bondue, Roger Decock, James Vanlandschoot, Etienne De Wilde, Noel Demeulenaere en natuurlijk Andrei Tchmil, de oogappel van Jef Braecekevelt. Tijdens de kerkelijke dienst werd het leven van Jef Braeckevelt nog eens uitvoerig belicht.

“Ik heb Jef Braeckevelt leren kennen toen ik als renner aan de slag ging”, vertelde Jean-Marie Leblanc, oud-koersdirecteur van de Tour de France, na de dienst. “Ik heb hem altijd een zeer aimabel man gevonden. Onze paden bleven elkaar door de jaren heen kruisen toen ik na mijn carrière als renner journalist werd en later koersdirecteur van de Tour. Een beeld van Jef dat me altijd zal bij blijven, is toen hij Serge Baguet in de armen viel na zijn etappewinst in Montluçon tijdens de Tour van 2001.”

Johan Museeuw omschrijft Jef als iemand met een echt wielerhart. “Jef kende de wielersport door en door. Hij had een enorm koersdoorzicht en was een warm mens, ludiek ook op zijn typisch West-Vlaamse manier.”

Braeckevelt begon zijn carrière als sportdirecteur bij de Terrot-Leruxploeg waarin onder andere Daniel Vanryckeghem en Willy Van Neste onderdak hadden. Daarna volgden nog de teams Etalo en Siriki-Munck. In 1978 ging hij aan de slag bij Avia-Groene Leeuw om daarna de leiding te nemen bij La Redoute-Motobécane waarbij Ferdi Van Den Haute, Robert Alban, Etienne De Wilde, Gregor Braun, Thierry Claverolat, Michel Vermote en Jean-Luc Vandenbroucke reden. Met laatstgenoemde vormde hij een duo bij de Lottoploeg van 1989 tot 2002 nadat hij de overstap maakte van Hitachi.

Braeckevelt kende bij het team van de Nationale Loterij zijn grootste successen met onder andere Andrei Tchmil, zijn grote poulain naast Serge Baguet. Tchmil zorgde er tevens voor dat Braeckevelt in 2009 aan de slag ging bij Katusha. In 2011 trok Jef Braeckevelt een streep onder zijn loopbaan als sportdirecteur. De West-Vlaming bleef het wielrennen echter nauwlettend volgen en stond diverse organisatoren bij in het uittekenen van het parcours van hun respectievelijke wedstrijden.