Wielerwereld in rouw: belofte Jimmy Duquennoy (23) onverwacht overleden MH

06 oktober 2018

11u14

Bron: Belga 0 Wielrennen De wielerwereld rouwt. Jimmy Duquennoy, een 23-jarige wielrenner uit Doornik, is gisteravond onverwacht overleden. Hij werd in zijn huis het slachtoffer van een hartfalen. De toegesnelde hulpdiensten konden hem niet meer redden.

Duquennoy kwam uit voor WB Aqua Protect Veranclassic, een procontinentale ploeg. Hij werd in 2016 prof bij Wallonie-Bruxelles-Group Protect, de voorloper van Veranclassic. De Henegouwer had nog een blanco erelijst bij de profs. Dit seizoen was zijn beste uitslag een tiende plaats in Dwars door West-Vlaanderen.

WB Aqua Protect Veranclassic bevestigt het overlijden vandaag via de sociale media. "We hebben vanmorgen het verschrikkelijke en ondraaglijke nieuws vernomen. Deze jongeman was de meest joviale, de meest zachtaardige, de meest open... Heel de ploeg biedt zijn oprechte medeleven aan bij zijn familie en naasten. Rust in vrede."

Verschrikkelijk nieuws... Heel veel sterkte aan iedereen die Jimmy gekend heeft :(... https://t.co/4LOXwvuoyZ Oliver naesen(@ OliverNaesen) link

Quelle tristesse 🙏🏻 un garçon si attachant !!Tout mon soutient a sa famille et a l’équipe @WBVeranAquaPro https://t.co/Z124TCOqeo Yoann Offredo(@ OffredoYoann) link

Wielrenner Jimmy Duquennoy (WB-Aqua Protect-Veranclassic) is plots overleden. Duquennoy was 23 jaar oud #Belga pic.twitter.com/Zv4qDfoDFA Hans Vandendriessche(@ HansVDD) link