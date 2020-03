Wielerwereld geschokt door overlijden Portal: “Nicolas was zo getalenteerd, warm en oprecht”

04 maart 2020

09u41

Bron: La Gazzetta dello Sport 268 Wielrennen Vreselijk nieuws uit de hoek van Team INEOS. Ploegleider Nicolas Portal is op 40-jarige leeftijd gestorven aan een hartinfarct. De Fransman was sinds 2011 actief als ‘directeur sportif’ bij de ploeg van Chris Froome. Daarvoor was hij in 2010 door hartritmestoornissen gestopt als wielrenner.

Het was de Italiaanse sportkrant ‘La Gazzetta dello Sport’ die als eerste met het spijtige nieuws naar buiten kwam. Nicolas Portal is niet meer. De voormalige wielrenner zou vandaag overleden zijn aan een hartinfarct. Portal werd amper veertig jaar.

De Fransman vergaarde roem als ploegleider bij Team INEOS en het vroegere Team Sky. Portal was in 2013 de jongste sportdirecteur in de Tour. Samen met Chris Froome, Geraint Thomas en Egan Bernal zou hij de Ronde van Frankijk zes keer winnen.

Portal was zelf ook als actief voor de Britse ploeg. Hij reed één jaar voor Team Sky, maar moest in 2010 noodgedwongen zijn fiets aan de haak hangen door hartritmestoornissen. Hij bleef aan de slag bij het team van manager Brailsford als ploegleider.

In zijn wielercarrière zelf won Portal maar één koers, een rit in de Dauphiné in 2004. Verder reed hij vijf jaar voor AG2R en vier jaar voor Caisse d’Epargne, de voorloper van Team Movistar. De Fransman stond vooral bekend als hardrijder. In die hoedanigheid reed hij ook zes keer de Tour.

“Het is met de grootste droefnis dat we het overlijden van onze geliefde ploegmaat, collega en vriend Nico Portal melden”, schrijft Team Ineos in een boodschap op Twitter. “Hij is deze namiddag plots overleden in zijn huis in Andorra.”

Onder andere Geraint Thomas, Chris Froome, Michal Kwiatkowski en ex-renner Alberto Contador reageerden op Twitter. “Ik kan dit niet bevatten, daarvoor is het te triest”, treurt Thomas, Tourwinnaar van 2018. “Nico was zo getalenteerd, warm, oprecht en altijd aanwezig wanneer ik hem nodig had. Hij was meer dan mijn collega, hij was mijn vriend.” Ook de rest van de wielerwereld is in shock door het overlijden van Portal.

Can’t quite get my head around it, it’s too sad. Nico was so talented, warm, genuine and always there when I needed him. He was more than my colleague, he was my friend. pic.twitter.com/cW6DUidgwW Geraint Thomas(@ GeraintThomas86) link

My thoughts are with Nico’s wife and children tonight. He was the kindest, happiest guy I knew and always lived life to the fullest. Rest In Peace Nico pic.twitter.com/vfYF9slMQ3 Chris Froome(@ chrisfroome) link

I don’t want to believe it. Always smiling, always fit, always full of energy. Life is not fair. My thoughts are with His family and friends. RIP Nico 💔 https://t.co/uJwjZ0UQZk Michał Kwiatkowski(@ kwiato) link

De piedra tras el fallecimiento de Nicolás Portal, mis más sentido pésame a la familia y amigos. DEP Alberto Contador(@ albertocontador) link

It is with the greatest sadness that we announce the passing of our much loved team mate, colleague and friend Nico Portal who died suddenly this afternoon at his home in Andorra. Team INEOS(@ TeamINEOS) link

Only 40.... RIP... A lot of strength to friends family and collegues!!!😔 https://t.co/GkMSoPDLFe Edward Theuns(@ EdwardTheuns) link