Wielervrouwen van Stuyven, Van Aert en Lampaert in videocall: "Blij dat we nog geen kinderen hebben? Coureurs zijn onze baby's” MCA/ABD

13 april 2020

19u41 12 Wielrennen De koers kreunt, maar kraken doen we niet. VTM NIEUWS en HLN brengen wielervrienden en -vriendinnen samen die mekaar normaal vaak zien op de koers, maar nu elkaar moeten missen door de coronacrisis. Met vandaag: wielervrouwen Elke Bleyaert (partner van Jasper Stuyven), Sarah De Bie (Wout van Aert) en Astrid Demeulemeester (Yves Lampaert).

“Hallo vanuit Hulste!” Waarna Sarah De Bie en Elke Bleyaert eens goed moeten lachen met de manier waarop Astrid Demeulemeester haar wielervriendinnen begroet. In een openhartig gesprek met VTM-journalist Merijn Casteleyn snijden de dames verschillende onderwerpen aan. Te beginnen met hoe hard ze mekaar en de koers missen.

“Eigenlijk zou dit een leuke periode moeten zijn”



“Je krijgt herinneringen op Facebook van vorig jaar. Dan denk je: ‘Verdorie, normaal gezien zaten we daar nu ook’”, vertelt Astrid. “Dit is altijd een toffe periode. Je komt mekaar weer tegen en zit in hetzelfde schuitje. Nu kunnen we elkaar niet zien.”

Elke: “Ik keek enorm uit naar het voorjaar. Dat was het moment waarop ik vanuit Monaco naar België kon terugkeren en mijn vriendinnen kon terugzien. Naast de koers mis ik dat ook verschrikkelijk.”

“Ik mis Astrid en Elke ook heel hard”, aldus Sarah. “Eigenlijk zou dit een leuke periode moeten zijn. Maar als je zo ver van mekaar bent, dan is het moeilijk om over dingen te praten. Je voelt op elke manier een afstand van mekaar.”

“Nu beseffen we pas hoe belangrijk koers is in ons leven”



En of het leven van de wielervrouwen er anders zou uitzien zonder de coronacrisis - of wat dacht u? “In deze periode zien Yves en ik elkaar normaal gezien veel minder. Die adrenaline die je krijgt door de koers, dat is zo geestig. Nu beseffen we pas wat we missen.”

“Ik mis vooral de ontlading na het voorjaar”, pikt Elke in. “Gisteren zou het Vlaamse voorjaar erop zitten na Parijs-Roubaix. Dan is vandaag normaal een dag waarop je terugblikt op de afgelopen periode . (lacht) Soms met een kleine kater - dat mis ik dan weer niet.”

Sarah: “Tijdens de koers denk je dat het alleen maar stresserende momenten zijn. Nu die koersen er niet zijn, besef je pas hoeveel ons leven rond de koers draait. Daar staat of valt alles mee. Ik mis de koers, en dat had ik niet verwacht.”

“Moeten creatief zijn om onze coureur te entertainen”



Een geluk voor de wielervrouwen: ze hebben nog geen kinderen die ze moeten entertainen in deze ‘lockdown-tijden’. “Goh, onze coureur is eigenlijk onze baby”, lachen ze. “We moeten soms toch creatief zijn om ze te entertainen”, knipoogt mevrouw Stuyven. “Ze zijn zo gewoon dat deze periode enorm strikt is: opstaan, trainen, slapen, koersen. Alles is geregeld. Maar nu... Dit is ook geen vakantie voor hen. Dit is geen mentale rust.”

“Op de rollen trainen, Playstation en wandelingen met de hond”



En hoe vullen Van Aert, Stuyven en Lampaert hun dagen nu? “Het is niet simpel om er opnieuw moraal in te krijgen”, zegt Sarah. “Voor Wout was het een race tegen de klok na zijn val in de Tour. En hij was uiteindelijk klaar voor het voorjaar. Allemaal voor niets. Maar ik heb de indruk dat het nu beter is dan in begin van de quarantaine. We waren in Girona net voor de lockdown begon in Spanje. Toen hoopte Wout nog op de Ronde of Roubaix - een laatste sprankeltje hoop. Toen bekend raakte dat het ijdele hoop was, hebben we even een paar dagen niets gedaan. Maar nu zit Wout weer op de fiets - ‘t is een coureur hé."

Een andere situatie in Monaco, bij Jasper en Elke. Daar zijn fietstochten verboden. “Jasper traint veel op de rollen. En verder speelt hij Playstation en gaat hij met de hond wandelen. Zo vult hij zijn dagen. Ik zit al vier weken in ons appartement. Boodschappen doen en een korte wandeling met de hond zijn nog toegelaten, maar ze worden hier alsmaar strikter. Maar goed, we moeten even doorbijten nu.”

“Yves traint nog volop, al gaat hij het een paar dagen rustiger aan doen”, legt Astrid uit. “Ook om zichzelf mentaal te kunnen blijven opladen. Hij is vandaag gaan helpen bij zijn ouders, iets wat hij nog altijd graag doet. Ik ben blij dat hij iets te doen heeft, want dat is nu niet evident.”

“Er zijn zoveel toekomstscenario’s. Dat is te gek voor woorden.”



Als slot hebben de dames het over de toekomst. “Het is gek dat we dit meemaken”, vertelt Elke. “De toekomst is onzeker. Wat als de koersen doorgaan? Wat met het publiek? Wat met het gewone leven? Mensen zullen afstandelijker zijn. Dit heeft zoveel gevolgen. De koers is daar een onderdeeltje van. Jasper en ik babbelen soms lang over hoe het gaat zijn wanneer dit alles voorbij is. Er zijn zoveel scenario’s. Dat is te gek voor woorden.”

Sarah pikt in: “Zolang het dagelijkse leven niet terug op orde is, zal het nog even duren tot de koers weer op zijn plooi komt. Maar het gewone leven is voor mij het belangrijkste. Ik zou graag eens gewoon naar een vriendin gaan en geen anderhalve meter afstand moeten houden bij het joggen. Ik durf er niet echt over nadenken. Ik ben een beetje een controlefreak die graag plannen maakt. Dat dat nu niet mogelijk is, is een test voor mij."

Astrid: “We hopen dat het BK toch nog kan doorgaan, omdat er dan geen internationaal deelnemersveld aanwezig is. Er is nog een sprankeltje hoop. Maar hier en daar hoor je dat ook het BK moeilijk wordt.”

