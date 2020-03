Wielerspecialist André Meganck op 72-jarige leeftijd overleden Redactie

30 maart 2020

12u52 136 Wielrennen André Meganck is op 72-jarige leeftijd overleden. De wielerspecialist werkte jarenlang achter de schermen voor de openbare omroep, waar hij alle belangrijke koersen meemaakte. De VRT meldt dat Meganck thuis overleed aan een hartstilstand.

Van 1976 tot 2015 zat André Meganck op de eerste rij van alle belangrijke wielerwedstrijden. Hij begon als chauffeur van commentator Fred De Bruyne, maar ontpopte zich dankzij zijn veelzijdigheid tot de gedroomde assistent voor de commentatoren van de openbare omroep. Hij stond hen bij met zijn stuurkunsten, zijn technische knowhow, zijn vastberadenheid om coureurs voor de microfoon te krijgen en zijn netwerk aan contacten. Het leverde hem de term ‘Meesterfixer’ op. In de schaduw werken deerde hem allerminst.

Meganck maakte zes Olympische Spelen, 39 Tours (waarvan negen op de motor), 26 Giro’s, dertien Vuelta’s en veertig WK’s mee. En ondertussen ook nog eens alle belangrijke klassiekers en veldritten. Fabian Cancellara noemde hem niet zomaar “de vader van het peloton”. Over elke renner had Meganck een anekdote.

Levend reisbureau

In 2016 bracht hij een boek vol memoires uit. “Een levend reisbureau”, omschreef hij zichzelf. Daarin vertelt hij dat 2004 - de opstart van ‘Sporza’ - zijn strafste jaar was. “240 van de 356 dagen was ik toen van huis. Álles deed ik in die periode.” De biografie is een stroomvloed aan feiten, verhalen en getuigenissen.

Ook tijdens zijn pensioen bleef Meganck gebeten door de koers. Hij fietste vaak, “dit jaar alleen al kom ik aan bijna 11.000 kilometer”, vertelde hij in 2016.

