Wielerseizoen met Tour Down Under bijna van start: renners ontmoeten koala’s, kangoeroes én reptielen JDK/XC

18 januari 2020

11u05 0 Wielrennen Dinsdag start de Tour Down Under, de eerste WorldTour-wedstrijd van het wielerseizoen. Enkele renners maakten in Australië reeds kennis met koala’s, kangoeroes én reptielen. Leuke beelden.

In bovenstaande video is te zien hoe Jürgen Roelandts een babykangoeroe vertroetelt, Caleb Ewan zijn vrouw Ryann en dochtertje Lily meebracht, Ben Hermans een koala aait en André Greipel zich vermaakt met een slang. “Who’s next?”, grapte de Duitser. Sprinter Sam Bennett (zie foto hieronder) paste alvast en hield het bij een babykangoeroe en koala.

De 22ste editie van de Tour Down Under gaat op 21 januari van start en eindigt op 26 januari. De eerste WorldTour-koers van het wielerseizoen biedt twee hellende aankomsten: Paracombe en Willunga Hill. Titelverdediger Daryl Impey gaat de strijd aan met Richie Porte, Simon Yates, Romain Bardet, George Bennett, Rohan Dennis, Pavel Sivakov, Diego Ulissi en Luis León Sánchez.

Daarnaast trappen elf Belgen hun seizoen af in Australië. De namen: Thomas De Gendt, Dries Devenyns, Jasper Philipsen, Jürgen Roelandts, Ben Hermans, Tosh Van der Sande, Guillaume Van Keirsbulck, Iljo Keisse, Laurens De Vreese, Kenneth Vanbilsen en Jens Keukeleire.

Philipsen krijgt in de massasprints concurrentie van Sam Bennett, Elia Viviani, Caleb Ewan, Michael Matthews, André Greipel en Giacomo Nizzolo. Ook wereldkampioen Mads Pedersen maakt zijn debuut in de Tour Down Under.