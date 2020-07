Wielerploeg van Marianne Vos trekt zich terug uit Spaanse wielerkoers: “Gezondheid staat altijd voorop” Redactie

23 juli 2020

10u13 0 Wielrennen De vrouwenploeg van CCC-Liv, met als boegbeeld de Nederlandse Marianne Vos (33), heeft zich op het laatste moment teruggetrokken uit de Spaanse wielerkoers Emakumeen Nafarroako Klasikoa, die vandaag wordt gereden. "De gezondheidsrisico's in de regio Navarra zijn te groot", laat teammanager Eric van den Boom weten.

Niet alleen is het aantal besmettingen met het coronavirus in de Noord-Spaanse regio de afgelopen dagen aanzienlijk gestegen, CCC-Liv heeft ook bedenkingen bij de coronaprotocollen van andere ploegen. "Wij weten uit de dagelijkse gezondheidschecks en coronatesten dat niemand van onze ploeg is besmet. Mochten we meedoen, dan komen we in contact met rensters die, naar het zich laat aanzien, mogelijk niet de verplichte coronatest hebben ondergaan", aldus Van den Boom.

Unfortunately, the health risks are too great. Hence we do not start in the Emakumeen Nafarroako Klasikoa and Klasikoa Navarra. Read our statement on the website. 📜



▶️ https://t.co/ssqMFl2Syn#COVID19 pic.twitter.com/bsFy6JV1ID CCC-Liv Team(@ CCCLivTeam) link

De Emakumeen Nafarroako Klasikoa is een koers over 118 kilometer van Pamplona naar Lekunberri. Voor veel rensters is de koers de herstart van het wielerseizoen na een maandenlange corona-onderbreking. Ook onder meer het Belgische Doltcini-Van Eyck Sport-Proximus staat aan de start.

CCC-Liv doet ook niet mee aan de wielerwedstrijd die voor vrijdag op de kalender staat, de Klasikoa Navarra. Het is wel de bedoeling zondag in Durango-Durango te starten, zegt manager Van den Boom. "In overleg met onze teamarts moesten we de moeilijke beslissing nemen om niet op donderdag en vrijdag te starten. In plaats daarvan blijven de rensters bij elkaar in de beschermde teamomgeving in Spanje. Het is een teleurstelling voor iedereen die bij het wielerteam betrokken is, maar de gezondheid van onze mensen staat altijd voorop.”