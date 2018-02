Wielernieuws: Team Astana zonder geld, Vinokourov luidt alarmbel De wielerredactie

24 februari 2018

08u45

Bron: Eigen berichtgeving 1

Als de sponsors niet snel met geld over de brug komen, dreigt het team Astana op te houden te bestaan. Dat zegt manager Alexandre Vinokourov in een interview met een Kazachse krant. Volgens Vinokourov heeft het team dit jaar nog geen sponsorgeld ontvangen. Hij noemt de situatie kritisch. "We hebben trainingsstages georganiseerd en we hebben al wedstrijden gereden. Dat betalen we allemaal uit onze eigen zak."

Vinokourov wijst erop dat dertig renners en vijftig personeelsleden betaald moeten worden. "Daarnaast hebben we kosten voor vliegtuigtickets, hotelkamers en logistiek. Het is dringend. Zonder geld kunnen we niet verder doen. Dat zal onvermijdelijk leiden tot het stopzetten van het team."

Het team Astana wordt sinds haar oprichting in 2007 gesponsord door een consortium van staatsbedrijven. Dat consortium is samengebracht onder de naam Samruk-Kazyna.

Het is niet bekend wat er achter de huidige betalingsstop zit. En of de figuur van Vinokourov er iets mee te maken heeft. Op 7 maart in Luik begint een proces tegen Vinokourov, die zich moet verantwoorden voor corruptie. In Luik-Bastenaken-Luik van 2010 zou hij aan Kolobnev 150.000 euro hebben betaald opdat die zich zou laten verliezen in de sprint. (MG)