Wielernieuws: Naesen, licht gehavend, maar erg strijdvaardig voor Belgisch openingsweekend: "Pakken wat ik kan, daarna zie ik wel" De wielerredactie

23 februari 2018

19u50

Bron: Eigen berichtgeving 0

Naesen: "Pakken wat ik kan, daarna zie ik wel"

"Take what you can." Pakken wat hij kan, en daarna ziet hij wel. Misschien dat de Omloop de belangrijkste van de niet-belangrijke koersen is. Maar als Belgisch kampioen Oliver Naesen vandaag kan winnen, dan zal hij het niet laten. "Ik versta dat niet, renners die zeggen dat ze voor de Omloop niet honderd procent moeten zijn."

Een klein wit kleefverband over de brug van zijn neus is het enige nog zichtbare gevolg van zijn valpartij in de Ruta del Sol. Hij mag van geluk spreken, zegt Oliver Naesen. "Ik kwam met mijn gezicht tegen een muurtje terecht. Ik ben blij dat ik hier nu zo zit."

Zijn knie ligt ook nog open. Dat is geen blessure om niet te starten, maar Naesen had het toch liever anders gezien. Nog in de Ruta del Sol zat Oliver Naesen een hele week aan de antibiotica. "Ik stapte gezond op het vliegtuig naar Malaga en ik stapte af met een verkoudheid. ’s Anderendaags had ik een bronchitis."

Om maar te zeggen: Naesen begint niet in topvorm aan het Belgische openingsweekend. Bijna, maar niet helemaal. En dat vindt hij jammer. "Een weekend met twee klassiekers, er valt toch iets te rapen. Daarna is er Parijs-Nice, waar de weersvoorspellingen heel slecht zijn. We starten in de sneeuw. Er kan nog zoveel gebeuren. Ik denk altijd: take what you can, daarna zien we wel."

Hij snapt de renners niet die zeggen dat je niet honderd procent moet zijn om de Omloop te rijden. Of beter: hij gelooft ze niet. Als hij een rangschikking maakt, dan staan Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix helemaal bovenaan. Daarnaast komt de Omloop, die schat hij even hoog in als de E3 Harelbeke en Gent-Wevelgem. "Renners die zeggen dat ze niet top moeten zijn voor de Omloop, dat is gazettenpraat, om de druk af te houden en niet afgemaakt te worden wanneer het resultaat wat minder is. Iedereen start toch met vraagtekens. Zelf was ik toch liever wat minder ambetantigheden tegen gekomen de laatste week."

Er zijn ook zekerheden. Dat Greg Van Avermaet erg goed aan het rijden is, zelfs al heeft Naesen al lang niet meer samen met Van Avermaet getraind. "Hij is hoe dan ook de topfavoriet. Ik heb de beelden gezien van zijn ritzege in Oman. Het is niet iets wat je elke week ziet."

Van Tim Wellens is Naesen ook onder de indruk. "Hoe die de Ruta won, die moet niet veel naar anderen kijken."

Dat Van Avermaet hem niet uit het wiel zal rijden, zegt Wellens. Dat gelooft Naesen graag. "Greg zal mij ook niet uit het wiel rijden. Maar daar gaat het niet om. Je moet je wel kunnen plaatsen. Als Greg de Molenberg als eerste opdraait en Tim zit dertigste, dan mag Tim zo goed zijn als hij wil, hij zal toch niet mee zijn boven. Het draait om meer dan alleen maar goed zijn in de klassiekers."

Naesen gelooft in zijn kansen. Een sprint met drie, zoals vorig jaar in de E3 Harelbeke, waar hij derde werd na Van Avermaet en Gilbert, dat zou hij zaterdag graag nog een keer zien gebeuren. "Ik heb daar echt wel een goede spurt gereden. Cijfermatig was dat goed. Tegen twee mannen die sterker zijn moest ik op de verrassing spelen. Ze kwamen er maar over dertig meter voor de streep. Jammer dat ze er alle twee over kwamen. Maar dat heb ik op het Belgisch kampioenschap goedgemaakt." En misschien vandaag nog een keer.

Philippe Gilbert denkt dat nieuwe finale hem zal bevallen

Eén van de kopmannen bij Quick-Step Floors is Philippe Gilbert. De Waal won de Omloop al in 2006 en 2008 en kan toetreden tot kransje van Ernest Sterckx (1952-1953-1956), Joseph Bruyère (1974-1975-1980) en Peter Van Petegem (1997-1998-2002), die de Belgische openingsklassieker drie keer wonnen.

"De eerste koers in België is altijd heel belangrijk. De aandacht van de media is ook zo groot. Daarom alleen al is de Omloop zo interessant voor de ploeg en de sponsors", weet Gilbert. "België heeft nu eenmaal een rijke traditie als het op wielrennen aankomt. Bovendien is de Omloop Het een mooie koers. De wedstrijd op zich is altijd zo onvoorspelbaar. Dat zal dit jaar zeker niet anders zijn met het nieuwe parcours. Achter elke bocht of draai kan er steeds weer iets gebeuren. Een ideaal scenario is niet te voorspellen. In de Omloop moet je afwachten wat komt."

Philippe Gilbert kan hem, net als Greg Van Avermaet, voor de derde keer winnen. "Het zou natuurlijk mooi zijn als ik het zegegebaar kan maken in Meerbeke, maar deze Omloop is niet mijn hoofddoel van het seizoen. Als de kans zich voordoet ga ik de overwinning natuurlijk niet laten liggen. Dat zou maar al te gek zijn. Wij starten in Gent met een sterke ploeg. Eigenlijk kan iedereen van het team, het Wolfpack zoals we onszelf noemen, de Omloop winnen. En dat noem ik eerder een voordeel dan een nadeel. Echt waar."

"Ze voorspellen koud weer. Het komt er dan op aan je niet te warm te kleden, maar je mag ook geen koude lijden. Dat kost immers energie. Of de nieuwe finale me bevalt? Dat zal ik je zaterdagavond na de finish weten te vertellen, maar ik denk het wel."

Lefevere zet de puntjes op de "i", dochter VDB opvallende aanwezige

Lefevere: “Het klinkt misschien arrogant, maar we beantwoorden vandaag geen vragen over Tom Boonen. Zijn persconferentie was gisteren, dit is de onze. Er zijn genoeg andere dingen om over te praten.” Opvallende aanwezige tijdens het persmoment van Quick.Step: Cameron Vandenbroucke. De dochter van Frank Vandenbroucke woonde samen met grootmoeder Chantal de persconferentie bij.

In de Quick-Step Floors pop-upstore in het shoppingcenter van Kortrijk blikte manager Patrick Lefevere met sportdirecteur Tom Steels en zes van de zeven renners voor de Omloop vooruit naar de Belgische openingsklassieker.

"Het is een speciale locatie deze pop-upstore. Hier kunnen de fans terecht voor de aanschaf van onder andere kledij van het team, maar ze kunnen er ook fietsen op rollen. De winkel blijft open tot Parijs-Roubaix. Het idee van zo'n pop-upstore kwam er voor de start van de Tour de France van vorig jaar. In Kortrijk bood de gelegenheid zich aan, zodat we toehapten en hier staan we dan. Ik kan hier een sterke ploeg presenteren. Zonder Dries Devenyns. Die is nog thuis om persoonlijke redenen, maar zal zich vanavond wel bij ons voegen. Hij is één van onze zeven pionnen."

"Het is aan Tom Steels en Wilfried Peeters om morgen te gaan voor onze twaalfde zege. Met mannen als Devenyns, Iljo Keisse, Yves Lampaert, Zdenek Stybar, Fernando Gaviria, Niki Terpstra en Philippe Gilbert moet dat mogelijk zijn. Natuurlijk is deze Omloop heel belangrijk voor ons. Zeker als Belgische ploeg, maar we zijn er meer dan klaar voor."

Van Avermaet showt nieuwe bolide op persconferentie: "Ik moet Wellens niet lossen, ik kan hem in de spurt verslaan"

Op de persconferentie van BMC voorafgaand aan de Omloop heeft Greg Van Avermaet zijn nieuwe fiets in de schijnwerpers gezet. De tweevoudige winnaar krijgt van fietsconstructeur BMC een nieuw zwart exemplaar, compleet met gouden accenten. Een knipoog naar Van Avermaets status als regerende olympische kampioen. Van Avermaet werd op zijn persconferentie overigens geflankeerd door BMC-manager Jim Ochowicz. In een korte reactie blikte hij ook al eens vooruit: “Tim Wellens is zeker bij de favorieten. Zeker met dit koude weer, dat ligt hem. Dat ik hem niet zal lossen op Muur of Bosberg? Mogelijk. Maar dat hoeft ook niet. In een spurt ben ik sneller dan hem. Ik kan hem ook op die manier verslaan.”

Happiness is... a new bike! #ride_bmc #dontcrackunderpressure Een foto die is geplaatst door null (@gregvanavermaet) op 23 feb 2018 om 15:48 CET

Persconferentie Van Aert: "Wind wordt een belangrijke factor"

In het Hotel Van der Valk in Nazareth was het verzamelen geblazen om Wout van Aert en Vérandas Willems-Crelan nog een laatste keer te horen voor de Omloop. De wereldkampioen veldrijden verkende vanochtend nog het parcours. Een verkenning die nodig was zo blijkt. "Ik kende de hellingen wel al van in de Binck Bank Tour en de Ronde van België, maar toch was een extra verkenning vanochtend belangrijk. Stijn Devolder heeft me nog wat extra tips gegeven en nu weet ik ook hoe de wind staat. Volgens Stijn wordt dat een belangrijke factor in de wedstrijd van morgen."

"Of de koude in mijn voordeel speelt als veldrijder. Neen, niet echt. In het veld kleed je je aan voor een korte inspanning, op de weg zitten we uren op de fiets. Een plan voor morgen is er niet echt. Ik heb ook geen idee op welk niveau ik zal acteren. Er is geen referentiepunt. We zullen het morgen wel zien."

Toch laat ploegmakker Stijn Devolder uitschijnen dat Van Aert niet zomaar mee zal rijden in de Omloop. "Het WK veldrijden is een dikke twee weken geleden. In die tijd is zijn vorm niet weg. Schrijf dus maar op dat hij goed zal zijn. Wout straalt zelfvertrouwen en rust uit. Bovendien is hij altijd goed als hij naar een doel toewerkt."

Roelandts: "Bij BMC kunnen ze op mij rekenen"

"Wat mijn taak zal zijn?", herhaalt Roelandts. "Ik zal alvast geen kopwerk moeten doen in het begin van de koers. Ik ben binnengehaald bij BMC om Greg Van Avermaet bij te staan in de klassiekers. Dus niet alleen tijdens de Omloop. Bedoeling is dat ik er nog steeds bij ben wanneer de finale losbarst, maar Greg blijft natuurlijk de absolute kopman. Ik zal hier of daar wel eens zelf mijn kans mogen gaan of zelf grijpen zoals in de Ronde van Valencia waar ik de slotrit won. Ik heb om het te kunnen afmaken wel een dosis geluk nodig. En laat Greg het om één of andere reden eens afweten in de finale, dan kunnen ze bij BMC steeds op mij rekenen."

Geen videoref tijdens Omloop

Er zal tijdens de Omloop nog geen gebruik gemaakt worden van een "support commissaire", of videoref. Wel gaan de commissarissen opnieuw streng toekijken of renners geen onnodig gebruik maken van het voetpad en of zij geen gesloten spoorwegbomen negeren.

"De videoref zal voor het eerst ingezet worden tijdens Milaan-Sanremo. De Omloop komt dus te vroeg", verduidelijkt UCI-commissaris Guy Dobbelaere. "Dit jaar gaat het bijkomende jurylid ingezet worden tijdens de vijf monumenten: Milaan-Sanremo, Ronde van Vlaanderen, Parijs-Roubaix, Luik-Bastenaken-Luik en de Ronde van Lombardije. Ook in de drie grote ronden, Giro, Tour de France en Vuelta, is er een support commissaire."

Ook wil de UCI de renners die een gesloten spoorweg negeren strenger straffen. "Renners die een gesloten overweg negeren, zullen onmiddellijk uit koers worden gezet. Dat was al zo, maar nu zullen ze ook nog eens doorverwezen worden naar een disciplinaire commissie. Die kan de renner schorsen voor één maand en hen een geldboete opleggen van 200 tot 5.000 Zwitserse frank. Renners die aan de wagen hangen, zullen op dezelfde manier gesanctioneerd kunnen worden", aldus Dobbelaere.

Ook de Belgische Wielrijdersbond zet in op veiligheid en discipline in de koers. "Wij hadden afgelopen woensdag een initiatie met onder andere ons radioteam en de regulators in koers met als onderwerp veiligheid", geeft Philippe Mariën van de KBWB-commissie veiligheid mee. "Bovendien trekken wij de lijn door naar de jeugdreeksen. Elk jaar richten wij gezondheidssessies in voor junioren. De renners van die categorie moeten, verplicht, één keer op het jaar zo'n cursus volgen, met als onderwerp antidoping. Wij hebben het pakket uitgebreid met de veiligheid in koers. Eén van de opmerkingen die Tom Boonen destijds maakte, was dat de renners elkaar niet meer verwittigen bij gevaarlijke situaties. Wij willen de jeugdrenners nu bijbrengen dat ze elkaar attent moeten maken op dergelijke zaken."

Ronde van Vlaanderen voor wielertoeristen is volzet

16.000 sportieve fietsers rijden op zaterdag 31 maart zelf de Ronde van Vlaanderen, daags voor de profs en op hetzelfde parcours. Daarmee is We Ride Flanders opnieuw helemaal volzet. De 139km-variant is ook dit jaar de populairste afstand en lokt ruim 5650 fietsers. Het valt wel op dat de langste afstand, die over 229km volledig het parcours van de profs volgt met start in Antwerpen, bijna evenveel aantrek heeft: maar liefst 5350 moedigen gaan de uitdaging aan. Voor de 174km zijn er 2750 deelnemers, de kortste afstand (74km) telt er 2200. De aankomst ligt voor iedereen in Oudenaarde, op de plaats waar de profs de dag nadien finishen.

Er rijden dit jaar 1200 vrouwen mee. De helft van alle deelnemers zijn Belgen, de overige helft vooral uit Nederland, Engeland, Frankrijk, Italië, Duitsland en Spanje. We Ride Flanders telt dit jaar 66 verschillende nationaliteiten: heel wat Ieren, Australiërs, Canadezen, maar ook deelnemers uit Rusland, Peru, Indië of zelfs het idyllische Turks and Caicos in de Caraïben.

FDJ-veteraan houdt ermee op na dit seizoen

Jérémy Roy bergt zijn fiets eind 2018 definitief op. De 35-jarige Fransman doet het jaar nog uit bij FDJ, maar stop na het seizoen. "Het is nooit een makkelijke keuze, maar 2018 wordt mijn laatste jaar als wielrenner. Ik ben trots dat ik mijn hele leven bij één team heb gereden: Française des Jeux."

Ook Quick.Step-Floors gaat nog eens verkennen

Ook bij Quick.Step-Floors laten ze niets aan het toeval over voor de Omloop. De blauwe garde van manager Patrick Lefevere ging vandaag het parcours van de Omloop nog even verkennen. Met Fernando Gaviria, Niki Terpstra, Philippe Gilbert, Zdenek Stybar en Yves Lampaert heeft de ploeg meerdere kanshebbers op de zege.

Van Aert verkent met Devolder en imponeert op Molenberg

Wout van Aert is terug in het land. Na een stage in Spanje, dokkert de wereldkampioen veldrijden alweer over de Belgische kasseien. Van Aert maakt morgen zijn (opvallende) opwachting in de Omloop en vandaag ging de Antwerpenaar het parcours verkennen. Hij trok onder meer naar de Haaghoek en de Kokerelle en kreeg met Stijn Devolder een ervaren gids mee op pad. Maar op de Molenberg ging het toch iets te snel voor 'Volderke'... (DNR)

Lees HIER enkele tips die ervaringsdeskundigen Lars Boom en Zdenek Stybar voor Van Aert.

Nippo-Vini Fantini vist verguisde Lobato op

Nippo-Vini Fantini heeft vrijdag de Spanjaard Juan José Lobato gecontracteerd. Lobato, die in december ontslagen werd bij het Nederlandse WorldTour-team LottoNL-Jumbo, tekende bij het Italiaanse procontinentale team een overeenkomst tot eind 2018, met optie op nog een extra seizoen.

De 29-jarige Lobato, een spurter van de tweede rij die in het verleden goed was voor ritoverwinningen in onder meer de Ronde van Wallonië, Ronde van Burgos, Tour Down Under en Ronde van Dubai, werd eind 2017 ontslagen bij LottoNL-Jumbo voor het gebruik van slaapmiddelen tijdens het trainingskamp van de Nederlandse ploeg in Girona.

Lobato slikte samen met de jonge Nederlanders Antwan Tolhoek (22) en Pascal Eenkhoorn (20) de slaapmiddelen Noctamid en Stilnoct, in combinatie met het gebruik van snustabak. Het trio moest vervolgens in zorgwekkende toestand opgenomen worden in het ziekenhuis. De volgende dag werden ze huiswaarts gestuurd. Lobato werd op staande voet ontslagen, Tolhoek en Eenkhoorn kregen een schorsing van twee maanden.

Bij Nippo-Vini Fantini krijgt Lobato onder meer de Italiaanse oud-Girowinnaar Damiano Cunego als ploegmaat.