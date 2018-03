Wielernieuws: Jumbo vervangt LottoNL als hoofdsponsor - Valverde trekt toch naar Strade Bianche DMM

01 maart 2018

08u33

Bron: Belga 0

Kittel gaat in extremis naar de Tirreno

Oorspronkelijk stond Marcel Kittel ingepland voor Parijs-Nice, maar de blonde Duitser van Katusha pas in laatste instantie voor de Koers naar de Zon. Volgens Katusha-Alpecin wacht Kittel in Parijs-Nice slechts één sprintkans en dat zijn er in de Tirenno-Adriatico meer. Reden genoeg dus om het plan van Kittel ligt te wijzigen en de spurtbom in Italië te laten starten. De Tirreno wordt verreden van 7 tot en met 13 maart.

Valverde trekt dan toch naar de Strade Bianche

Zijn deelname stond even op de helling, maar Alejandro Valverde start zaterdag dan toch in de Strade Bianche. De 37-jarige Spanjaard kwam met buikgriep uit de Ronde van Abu Dhabi - die hij overigens won - en hield enkele dagen nog een slag om de arm omtrent zijn deelname. Nu heeft Valverde zelf klare wijn geschonken op Twitter. "Klaar om naar Toscane af te reizen voor een nieuwe editie van de Strade Bianche. Een harde, maar mooie wedstrijd."

Listos para viajar a la Toscana ✈️ 🇮🇹 para una nueva edición de #StradeBianche. Carrera muy dura pero bonita en la que parece que tendremos bastante frío 🧣👉🏻 https://t.co/7j4cWaSGVz pic.twitter.com/zwgBefBMNQ alejandro valverde(@ alejanvalverde) link

Supermarktketen gaat ploeg Groenewegen voor 5 jaar sponsoren

Jumbo zal vanaf 1 januari 2019 LottoNL vervangen als hoofdsponsor van het Nederlandse WorldTour-team in het wielrennen. De supermarktketen heeft een akkoord gesloten voor een contract van minimaal vijf jaar.

Lotto maakte gisterenbekend zich na vier jaar terug te trekken als hoofdsponsor van 'Team Oranje', de overkoepelende koepel waaronder naast het wielerteam ook de schaatsploeg van onder meer Sven Kramer en Kjeld Nuis valt. "De wielerploeg kende in 2017 al een mooi seizoen, met als uitschieter het winnen van twee etappes in de Tour de France", legde Colette Cloosterman-Van Eerd, mede-eigenaar van Jumbo, uit.

"Die trend lijkt zich voort te zetten, aangezien de ploeg in het prille seizoen al op vijf zeges staat. De schaatsploeg van zijn kant kende vorig seizoen het meest succesvolle WK afstanden ooit met zes wereldtitels, gevolgd door vier keer olympisch goud. We begonnen vier jaar geleden als sponsor en zeker sinds het afgelopen jaar zien we op vele vlakken een opwaartse lijn."

De schaatsploeg van Team LottoNL-Jumbo behaalde vorige maand tijdens de Olympische Winterspelen in Zuid-Korea vier gouden medailles op de langebaan. Twee daarvan kwamen op naam van Kjeld Nuis en ook Sven Kramer en Carlijn Achtereekte stonden op de hoogste trede van het erepodium.

De Nederlandse wielerploeg telt dit seizoen met Floris De Tier, Gijs Van Hoecke en Maarten Wynants drie Belgen in haar rangen. Afgelopen zondag won de spurter van het team, de Nederlander Dylan Groenewegen, nog Kuurne-Brussel-Kuurne (1.BC).