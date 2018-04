Wielermanager Jef Van den Bosch moest veel te vroeg afscheid nemen van drie renners: "Ook mijn ongeboren kind verloren. Maar dit zijn grotere drama's" Bjorn Maeckelbergh

28 april 2018

11u02 0 Wielrennen Dat hij dát nooit meer moest meemaken, zei wielermanager Jef Van den Bosch (36) nadat zijn goeie vriend Wouter Weylandt (26) verongelukt was tijdens de Giro. Maar een jaar later, in de Tour, stierf met Rob Goris (30) opnieuw één van zijn renners. En deze week moest Van den Bosch 'zijn' Michael Goolaerts (25) begraven. Ook privé bleef hij intussen niet gespaard. "Het hoort helaas bij het leven."

Jef Van den Bosch zit achteraan in zijn gigantische tuin in Ravels op zijn hurken. Geruisloos is het. Tot Yuki en Yanos al happend de stilte doorbreken. De mini-ezels happen om de zoveel seconden een stuk wortel uit de palm van zijn hand. "Dit brengt mij tot rust", zegt Van den Bosch. Meneer de manager - "noem me alstublieft Jef" - zit voor de stal, uitgedost in zwart hemd en colbertjasje. Zijn witte sneakers half verborgen onder het verse hooi. "Ik heb geen bokszak of schildersdoek nodig om het drama van de voorbije weken van mij af te meppen of schilderen. Gewoon hier thuis zijn, da's voor mij genoeg."

