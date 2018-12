Wielerbondscoach Rik Verbrugghe zet zijn Bahrain-petje op: “Ik wil van Teuns een winnaar maken” Marc Ghyselinck in Kroatië

13 december 2018

09u03 0 Wielrennen Vijf weken geleden deed Rik Verbrugghe (44) zijn plannen uit de doeken als nieuwe bondscoach voor het Belgische wielrennen. Maar gisteren droeg hij weer gewoon het petje van Team Bahrain, waar Verbrugghe ook in 2019 deel zal uitmaken van de sportieve leiding.

Bondscoach en ploegleider bij Bahrain, dat wordt een druk jaar in 2019.

Verbrugghe: “Ik ben ploegleider, ik maak de planning voor de renners, ik doe mijn deel van het werk om deze ploeg en de renners beter te maken. Ik was gecharmeerd toen de wielerbond mij vroeg of ik geïnteresseerd was in de job van bondscoach. Maar wat me vooral aantrok was dat ik bondscoach kon zijn en toch voor Team Bahrain kon blijven werken.”

“Bahrain heeft me direct gezegd dat ik voor de job moest gaan. Maar ook dat ze mij niet wilden loslaten. Ze zien voor mij een rol weggelegd in de manier waarop de ploeg in de toekomst moet functioneren.”

