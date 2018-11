Wielerbond reageert op beschuldigingen van vluchtmisdrijf richting Verbrugghe: “We zien geen redenen om in te grijpen” XC & MDB

23 november 2018

12u16

Bron: Radio 1/Sporza 11 Wielrennen Walter Planckaert, de 70-jarige ploegleider van Sport Vlaanderen-Baloise, heeft op Radio 1 serieus uitgehaald naar kersvers bondscoach Rik Verbrugghe. “Hij reed mijn mecanicien omver en pleegde vluchtmisdrijf.” De Belgische wielerbond heeft ondertussen ook gereageerd.

Volgens de regels van de Belgische wielerbond mogen 70-plussers niet meer plaatsnemen achter het stuur van een volgwagen. Hilaire Van der Schueren en Walter Planckaert passeerden dit jaar die leeftijdgrens, waardoor Planckaert vandaag werd opgebeld door Radio 1.

“Ik heb in 33 jaar als ploegleider nooit een ongeluk veroorzaakt. Soms rijdt iemand van vijftig slechter met de auto”, vertelt Planckaert. “Mijn mecanicien Roger Michiels stapte in Gent-Wevelgem uit om een renner van mijn ploeg te helpen, maar werd gewoon omvergereden door Rik Verbrugghe. Die mens zijn voet is nu verbrijzeld.”

“Na de koers zochten we Verbrugghe om de papieren in te vullen, maar hij heeft niets meer van zich laten horen. Hij pleegde dus vluchtmisdrijf. Is dat dan een betere chauffeur dan ik? De dag dat ik zelf voel dat ik niet meer meekan in het peloton, zal ik de eer wel aan mezelf houden”, aldus Planckaert.

Wielerbond: “Willen geen polemiek opstarten”

Volgens Sporza heeft Verbrugghe wel aangifte gedaan, maar dan wel onder druk van advocaten. “We zijn niet van plan een polemiek op te starten”, reageerde de Belgische wielerbond ondertussen bij Sporza via technisch directeur Frederik Broché. “We zien geen redenen om in te grijpen tegen Verbrugghe nadat we zijn verhaal hebben gehoord.”