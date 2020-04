Wielerbond maakt B- en C-plan op voor BK’s JDK

06 april 2020

05u30 0 Wielrennen “Supertof, zou het zijn, mochten de BK’s kunnen plaatsvinden. Pure fun voor alle Belgische renners die momenteel aan hun tweede winter bezig zijn.” De hoop van Remco Evenepoel is die van het hele Belgische peloton: de twee nationale titelraces op 18 (tijdrijden in Koksijde) en 21 juni (weg in Anzegem) als symbolische starts van het wielerseizoen 2020 2.0. Alleen: hoe (on)realistisch is dat nog, nu met de ZLM Tour, Dauphiné en Ronde van Zwitserland ook de drie grote voorbereidingskoersen op de Tour de strijd tegen Covid-19 hebben verloren?

De voorbije dagen deed het gerucht van een dubbele afgelasting al flink de ronde. “Voorbarig”, volgens Jos Smets, algemeen directeur van Belgian Cycling. “Het is wel zo dat we een hypothetische denkoefening aan het maken zijn: ‘waar op de kalender kunnen we beide kampioenschappen plaatsen indien ze niet zouden kunnen doorgaan?’ We bereiden enkele scenario’s voor, stellen een B- en zelfs een C-plan op, zoals we dat ook met het BK tijdrijden voor de jeugd hebben gedaan (verplaatst van 1 mei naar voorlopig 12 juli, red.). Omdat we het ons niet kunnen veroorloven om te wachten tot de allerlaatste minuut. Je merkt dat we daarin de bewegingen van de Internationale Wielrenunie (UCI) volgen. Onze beslissingen tot afgelasting of uitstel lopen vér voor op de maatregelen die de overheid neemt. We willen namelijk vermijden dat organisatoren kosten maken die ze achteraf niet meer kunnen recupereren.”

Kalender afwachten

Concreet zal bondsvoorzitter Tom Van Damme de organisatoren van Koksijde en Anzegem in de loop van deze week contacteren om de mogelijkheden af te tasten. “Het is absoluut de bedoeling om de kampioenschappen dít jaar te laten plaatsvinden. Is het niet in juni, dan op een ander tijdstip. In het tweede geval zullen we wel eerst de internationale kalenderherplanning moeten afwachten”, aldus Smets. “Want je wil het niet meemaken dat op de dag van het BK plots één van de klassieke Monumenten wordt gelegd.”