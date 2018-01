Wielerbijbels Velo 2018 en Velo 2018 Bis zijn uit Joeri De Knop

22 januari 2018

19u33 0

Wie ook alweer de slotetappe won van de Ronde van Abu Dhabi? De namen van de nationale kampioenen tijdrijden van Mauritius, Kirgizië of Belize? Waar precies in 2017 het WK cyclobal en kunstwielrijden plaatsvond? Niets zo gek en bijzonder of je vindt het feilloos terug in de ‘Velo’, de enige echte bijbel van het wielrennen. Editie 2018, 368 pagina’s gedetailleerde uitslagen, heldere en overzichtelijke informatie en illustraties en foto’s, ligt vanaf vandaag in de rekken. Net als tweelingbroer ‘Velo Bis’ (328 bladzijden) met steekkaarten van alle eliterenners en palmaressen van kampioenschappen, WorldTour- en andere wedstrijden, geupdate tot eind 2017. Beide naslagwerken werden vakkundig en zorgvuldig samengesteld door ex-wielerjournalisten Tony Landuyt en Joël Godaert. Velo en Velo 2018 Bis zijn uitgaven van De Bie Printing in Duffel en zijn samen verkrijgbaar voor 30 euro, verzendingskosten inbegrepen. Bestellen kan via bankoverschrijving op rekeningnummer BE39 6451 0470 9919 en voortaan ook online via de nieuwe website www.veloguide.eu. (JDK)

* Voor bijkomende inlichtingen/vragen: mevr. Christel De Kegel, tel.: 053/39.54.50 of e-mail: christel@dekegel.info. Oude jaargangen van Velo en de Gotha-edtie van 2015, met alle personalia en palmaresgegevens van de belangrijkste renners uit de geschiedenis, zijn ook nog steeds nabestelbaar.