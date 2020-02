Wielerbijbel ‘Velo 2020’ rolt van de persen JDK

06 februari 2020

18u00 0

De winnaar van de Memorial Andrzeja Trochanowskiego? Hoe ook alweer de Cottbuser Nächte verliepen? Wie het vorig jaar tot Kosovaars, Uruguayaans en Guatemalteeks kampioen schopte? En waar precies het WK trial, cyclobal of bmx freestyle plaatsvond? Het antwoord op deze vragen en zoveel meer vindt u terug in de Velo 2020, het meest complete, unieke en handige jaarboek met gedetailleerde, heldere en overzichtelijke informatie over het wielerjaar 2019. De 368 bladzijden vol uitslagen, foto’s en andere illustraties, samengesteld door ex-wielerjournalisten Tony Landuyt en Joël Godaert, zijn ‘gefundenes Fressen’ voor de échte wielerfanaat. Velo 2020 Bis, deel twee van Velo 2020 en vanaf dit jaar ook volledig in kleur, bevat de steekkaarten van alle eliterenners en de palmaressen van de kampioenschappen en WorldTour- en andere wedstrijden. Op vraag van de lezers werd het aangevuld met de samenstelling van de WorldTour- en procontinentale teams en de UCI-kalender voor komend seizoen.

Velo 2020(Bis) is een uitgave van Antilope De Bie Printing uit Duffel en kost 31,5 euro per set, verzendingskosten inbegrepen. Bestellen kan via bankoverschrijving op rekeningnummer BE39 6451 0470 9919 op naam van VELO (Nijverheidsstraat 6, 2570 Duffel) en online via de website www.veloguide.eu.

* Voor bijkomende inlichtingen/vragen: mevr. Christel De Kegel, tel.: 053/39.54.50 of e-mail: christel@dekegel.info. Oude jaargangen van Velo en de Gotha-edtie van 2015, met alle personalia en palmaresgegevens van de belangrijkste renners uit de geschiedenis, zijn ook nog steeds nabestelbaar.