Wielerbijbel Velo 2019 is uit JDK

12 februari 2019

17u14

Bron: Eigen berichtgeving 0

De uitslag van het Venezolaans profkampioenschap tijdrijden? Wie vorig jaar ook alweer de Memorial Romana Sieminskiego won? Hoe de Münstertal Trials Cup verliep? Of het WK cyclobal in Luik? Dat en uiteraard een vracht meer voor de hand liggende informatie vindt u terug in Velo 2019, het unieke en handige jaarboek met gedetailleerde uitslagen van het wielerjaar 2018. Op vraag van vele lezers werd de bijhorende VeloBis 2019 aangevuld met de UCI-kalender en de samenstelling van de WorldTour- en procontinentale teams voor het nieuwe seizoen. Het naslagwerk verschijnt vanaf nu ook volledig in kleur.

Velo 2019 bevat 360 bladzijden helder en overzichtelijk weergegeven resultaten met illustraties en foto’s. In VeloBis 2019 zijn, naast de ploegen voor 2019, ook geüpdate steekkaarten van eliterenners en palmaressen van kampioenschappen en WorldTourwedstrijden opgenomen.

De prijs voor één set bedraagt 31,5 euro, verzendingskosten inbegrepen. Bestellen kan, online, via de nieuwe website www.veloguide.eu of via bankoverschrijving op het nieuwe rekeningnummer BE39 6451 0470 9919 op naam van VELO, Nijverheidsstraat 6, 2570 Duffel. Verzamelaars kunnen ook ten allen tijde oude edities van Velo (Gotha) nabestellen en zo hun collectie vervolledigen. Voor alle bijkomende vragen: bellen naar Christel De Kegel op 053/39.54.50 of mailen naar christel@dekegel.info.