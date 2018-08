Wielerbabe Puck Moonen zat op het puntje van haar stoel voor naakte grapjas, en stuurt hilarische tweet als ze van kale reis terugkeert GVS

08 augustus 2018

18u47 0 Wielrennen Puck Moonen zat aan het scherm gekluisterd toen Jos van Emden zijn opwachting maakte op het EK tijdrijden. De Nederlander had aangekondigd de klus naakt af te haspelen, zijn bagage was immers al enkele dagen zoek. Maar de bekende wederhelft van Eli Iserbyt kwam ondanks een gloednieuwe én haarscherpe televisie bedrogen uit.

"Morgen zal ik het Europees kampioenschap naakt rijden", stuurde een licht gefrustreerde Jos van Emden gisteren de wereld in. "Niemand weet waar mijn koffer gebleven is. Na dertig uur is er nog steeds geen nieuws. De klok tikt, iedereen legt de schuld bij elkaar." Een netelige kwestie waar de Nederlander dus een serieuze kwinkslag aan gaf - Van Emden is altijd wel in voor een grapje.

Unfortunately I have to ride tomorrow's European Championship @Glasgow2018 naked cause @easyJet doesn't have an idea were my suitcase is. After 30hours still no news! Time's ticking... Keep pointing fingers...@easyJetCustHelp @swissport @KNWU @Schiphol @TescoGlasgow Jos van Emden(@ josvanemden) link

Maar een geintje of niet, Puck Moonen hoopte toch stiekem dat haar landgenoot de woorden in daden omzette. De knappe wederhelft van Eli Iserbyt is zelf renster bij Lotto-Soudal maar toch vooral bekend om haar fraaie kiekjes op sociale media. Het leverde haar vorig jaar de titel van 'Mooiste Sportvrouw van Nederland' op, niet voor niets heeft Moonen bijna 300.000 volgers op Instagram. Ter vergelijking: Iserbyt moet het doen met slechts 22.000 stuks - en hij is toch wel tweevoudig wereldkampioen veldrijden bij de beloften...

65 inch

"Jammer Jos van Emden, had ik nét een 4K 65 inch tv opgehangen!", grapte Moonen via Twitter toen Jos zijn opwachting maakte. Ze stuurde de foto van haar reusachtige en haarscherpe beeldbuis mee - daarop is te zien dat de 33-jarige wielrenner niet naakt, wel in een oranje plunje van het startpodium bolt. Niet zijn exemplaar, hij leende de outfit van landgenote Ellen van Dijk - die net daarvoor haar derde Europese titel had veroverd en slechts vier centimeter kleiner is. “Gelukkig had zij nog een pak over, dus daar heb ik in gereden", aldus Van Emden na de tijdrit bij de NOS. "Een vrouwenpak ja, maar het zat niet onaardig."

Jammer @josvanemden , had ik nét een 4K 65 inch tv opgehangen! pic.twitter.com/zJnNi1d64v Puck Moonen(@ puckmoonen) link

Van Emden speelde overigens slechts een bijrol op het parcours van Glasgow. Terwijl Victor Campenaerts zijn Europese titel verlengde, moest de tijdritspecialist zich tevreden stellen met een achtste stek. Volgende keer toch maar naakt?

